RUN – KING OF MOBIL DRAG RACING XXL – Deux systèmes de chronométrage à utiliser

Rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de la vitesse. Un mois et demi après le Premier Défi, manche inaugurale du championnat de Madagascar des runs, la deuxième manche aura lieu ce dimanche 9 juillet à Arivonimamo. Toujours organisée par le club Run Mada, la prochaine course est baptisée «King of Mobil Drag Racing XXL ». La première manche qui a été remportée par Tahiana Rasolojaona alias « Jaytaxx », au volant d’une BMW E30, a été aussi marquée par le nouveau record de 9’’76 signé Herizo Boarilaza dit « Bobo » sur Mitsubishi Evo V. Pour éviter le problème de chronométrage qui a perturbé le déroulement des courses lors de la première manche, «nous allons utiliser à la fois le nouveau système cellulaire et aussi le Rally Time», rassure Ndriana Ramaroson, directeur de la compétition. Les inscriptions seront clôturées ce jeudi. Vingt neuf pilotes sont inscrits jusqu’au lundi soir. Les deux finalistes du Premier Défi sont parmi les engagés, en l’occurrence le vainqueur et champion national en titre, Jaytaxx, et l’auteur du nouveau record national, Bobo. Dans la liste, on peut aussi citer Tojo Ranaivo au volant d’une Evo X depuis cette saison. Il était finaliste contre Jaytaxx à l’East Coast Racing de Toamasina l’an passé. Il a effectué un essai non concluant au Premier Défi. Sa Subaru sera, comme lors de la précédente manche, conduite par son frère Ando Ranaivo. Parmi les engagés, il y a également les grosses pointures comme Laza Randriamifidimanana sur VW Beach Buggy et Jean de dieu Rafanomezantsoa dit Vazah sur Subaru.