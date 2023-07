REPRISE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE – Le personnel de la CNaPS en attente d’une explication précise

La grève des employés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) persiste à son siège à Ampefiloha. Portail fermé avec des revendications écrites dessus pour démontrer la fermeture temporaire à leur siège à Ampefiloha et dans les régions. Pas de service minimum, tous les bureaux sont fermés et les activités mises en pause. Une réunion entre les membres du Conseil d’Administration et des employés s’est tenue ce mardi. La décision prise c’est de continuer dans la fermeture et arrêt de toutes activités jusqu’à avoir des éclaircissements vis-à-vis de la situation. « Nous fermerons les portes jusqu’à avoir des explications claires et précises de la part des responsables. Concernant le service minimum, ce n’est pas encore dans nos débats et nous le ferons savoir ultérieurement », explicite Rakotozanany Andriamihaja Jojo, Président de l’Intersyndicale auprès de la CNaPS. En ce moment donc, toutes les agences de la CNaPS à Madagascar sont fermées et toutes activités suspendues. La vérité sur l’affaire concluant le Directeur Général par intérim (pi) Joslina Tsaboto qui est placée en détention préventive est la première source de ses revendications. Selon le Délégué des employés, Lala Tovohery Hajaina, « Compris dans le préavis donné par tous les employés, la demande principale est de recevoir des explications très complètes et avec précision concernant la situation du DG PI en prison ».