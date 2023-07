L’étrange suicide de la France et de l’Europe

Suite

« L’Europe, telle qu’on la connaît, cessera d’exister. L’Islam sera la première religion du monde dans cinq ans. Dans 39 ans, la France sera un pays à majorité musulmane. 40% des soldats de l’Armée rouge seront musulmans. Pour qu’une culture perdure 25 ans, il faut un taux de fécondité de 2,11 enfants par couple. Avec la pratique d’un seul enfant par couple, il y a quatre fois moins de petits-enfants que de grands-parents. La France a un taux de fécondité de 1,8 enfant, l’Angleterre (1,6), la Grèce (1,3), l’Allemagne (1,3), l’Italie (1,2), l’Espagne (1,1) et pour l’ensemble de l’Union Européenne (1,38) ». A l’occasion du synode épiscopal, réuni à Rome, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical «Justice et paix», a fait projeter un vieux film présent sur Internet depuis 2009. Ce film dénonce la déchristianisation de l’Europe au profit d’une immigration dont 99% serait musulmane depuis 1990. Sans références scientifiques sérieuses, le film aurait indisposé nombre de prélats.

Le cardinal Turkson a assuré qu’il n’avait eu « aucune intention de déclencher un jihad contre l’islam » mais qu’il entendait dénoncer en Occident « la baisse de la natalité et certaines politiques de planning familial ». Cette vidéo « n’est pas une prise de position du synode », a précisé Mgr Nikola Eterovic, secrétaire général. L’archevêque de Paris André Vingt-Trois a invité à ce que « la nouvelle évangélisation ne devienne pas une croisade ».

Quand, en 2002, le mufti Talgat Tadjouddine suggéra que les armoiries de la Russie comportent le croissant musulman à côté des croix orthodoxes, il était dans son rôle de dignitaire musulman. Les dignitaires chrétiens s’assument moins fermement : ainsi, quand le Pape Benoît XVI recevait une délégation de Bulgarie, en mai 2007, il évoqua « les traditions européennes, profondément imprégnées de valeurs évangéliques ». Quant au cardinal Mauro Piacenza, préfet de la Congrégation pour le clergé, il dit clairement que l’Europe risque purement et simplement de ne plus exister comme Europe si elle ne retrouve pas « son identité, nécessairement chrétienne ».

Dans l’affaire « Lautsi contre Italie », devant la Grande Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, l’Arménie, la Bulgarie, Chypre, la Russie, la Grèce, la Lituanie, Malte, Saint-Marin, Monaco et la Roumanie se joignirent à l’Italie dont l’argumentation faisait valoir que « le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale ». Le verdict, rendu le 18 mars 2011, reconnaît que la présence du crucifix dans les écoles publiques ne constitue pas un « endoctrinement » mais « manifeste l’identité culturelle et nationale des pays de tradition chrétienne ».

Finalement, c’est aux « autres » de réconforter l’Europe à tomber le complexe. En février 2012, lors d’une conférence devant l’Académie pontificale ecclésiastique, un ministre du gouvernement britannique, Sayeeda Hussein Warsi, d’origine pakistanaise et de religion musulmane, déclara franchement que « L’Europe doit avoir davantage confiance en sa chrétienté ». « C’est à l’identité chrétienne de l’Angleterre que je dois le renforcement de ma foi musulmane », renchérit Sayeeda Hussein Warsi, dont l’enfant est scolarisée dans une école anglicane. Un professeur juif, Joseph Weiler, qui enseigne le droit européen à la New York University, dit sans ambages que « les racines de la civilisation européennes sont Athènes et Jérusalem. Ce qui est étrange est de trouver quelqu’un qui résiste, qui veut nier, qui trouve scandaleux de le mentionner. Si, par exemple, on avait dit que les racines de l’Europe sont gréco-romaines, personne n’aurait objecté. En revanche, quand on parle de la tradition judéo-chrétienne, il se trouve quelqu’un pour protester mais, en réalité, c’est tout aussi normal. Il s’agit de l’ordre historico-culturel : l’Europe est ainsi ».