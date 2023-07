IHOSY – Un suspect abattu et deux autres capturés vivants

D’après les informations de la police d’Ihosy, lundi, un accrochage entre un groupe de malfrats et elle a éclaté dans sa ville. La fusillade a coûté la vie à un présumé criminel. Deux autres ont été capturés vivants. Une tentative de vol suivie de meurtre a eu lieu à Ambaniandrefana, le 30 juin, attribuée aux mêmes captifs et leur bande. Les bandits avaient tué leur cible et tentaient de voler ses trois bœufs, mais la police a débarqué. Ils se sont enfuis. À travers son enquête, la police a été mise au parfum de la présence et du plan de cinq individus armés, toujours le même gang, à Iaborano. Ils projetaient de retourner à Ambaniandrefana pour récupérer les bovidés. La direction régionale de la Sécurité publique d’Ihorombe a immédiatement envoyé des hommes pour les appréhender. « C’était à 10km d’Ihosy. Ils n’ont pas hésité à ouvrir le feu dès qu’ils ont remarqué les policiers. Ceux-ci ont répliqué aux tirs. Bilan, l’un a été mortellement touché, deux arrêtés et leurs armes saisies. Les deux derniers se sont échappés. Ils sont recherchés », relate la police.