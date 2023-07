FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Fosa-Fanalamanga pour un ticket africain

Le club majungais, Fosa Juniors FC, et l’équipe d’Alaotra-Mangoro, AS Fanalamanga, disputeront la finale de la quatrième édition de l’OPL dimanche au stade Barea à Mahamasina.

Duel final inédit. La finale de la quatrième édition de l’Orange Pro League sera, pour la première fois, une affaire entre deux clubs issus de deux ligues autres qu’Ana­lamanga. Le choc final entre Fosa Juniors FC du Boeny et AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro se déroulera, dimanche à 14 heures au stade Barea à Mahamasina. Le vainqueur représentera la Grande ile à la prochaine ligue des cham-pions africaine. Le club majungais qui a effectué un parcours presque sans faute cette année, est en quête d’un deuxième titre après celui de 2017. Fosa a réalisé, la même saison, un doublé en décrochant également la Coupe de Madagas­car. AS Fanalamanga dispu- tera, de son côté, sa toute première finale à sa deuxième année en championnat D1 élite. Lors de sa première année, l’équipe d’Alaotra-Mangoro a quitté la compétition en quart de finale. Les Félins ont éliminé l’Ajesaia, vice-champion national en demi-finale avec une double victoire de 3 à 1 à l’aller comme au retour. L’AS Fanalamanga n’a, quant à elle, validé son ticket pour la finale qu’à l’issue du match d’appui après les deux matches nuls en aller et retour. En phase de groupe, Fosa, leader de la conférence Nord, a défait Fanalamanga, classé quatrième de la poule, sur le même score de 1 à 0 en match aller et celui retour.

Aucun souci financier

La finale se jouera sur un terrain neutre. Les deux équipes auront droit chacune à trois séances d’entraînement. Les deux premières seront programmées sur le terrain annexe, jeudi et vendredi, et sur le terrain du match le samedi. «Nous sommes prêts pour reconquérir le titre. Nous avons encore une semaine pour fignoler les détails… Les joueurs sont tous en pleine forme», souligne Ando Harivola, secrétaire général du Fosa Juniors FC. De son côté, l’équipe d’Alaotra-Mangoro se dit déterminée. «Nous ferons tout pour démontrer ce que nous avons dans le ventre… Certes, ce ne sera pas le premier choc entre les deux équipes, mais la finale sera plus électrique», lance, pour sa part, Rivo Blandin, coordonnateur général des sports de l’AS Fanalamanga. D’après le règlement de compétition, «si les deux équipes se neutralisent à la fin du temps réglementaire, elles procéderont à la prolongation et, en cas d’égalité, elles passeront aux tirs au but», rappelle Stanislas Rakotomalala, secrétaire général de CFEM (Clubs de football élite de Madagascar). Le successeur du CFFA gagnera la prime colossale de 15 millions d’ariary, outre le ticket pour l’aventure africaine. «Les seize clubs participants seront tous primés», précise le président du CFEM, Henintsoa Ratokoharimanana. Quant au souci financier pour le club qui représentera le pays en compétition africaine, «nous venons de vérifier leur licence CAF et ces deux équipes répondent à tous les critères», rassure Helly Zafini- manga, représentant de la Fédération malgache de football à la conférence de presse.