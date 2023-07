FESTIVAL DE DANSE – Évasion danse attire le public dès le premier jour

Le festival Évasion danse a débuté en fanfare hier au parvis de la mairie d’Analakely, suscitant un engouement immédiat.

Un public nombreux s’est réuni pour assister au spectacle d’ouverture, marquant ainsi le succès de l’évènement dès ce premier jour. «L’objectif de cette première journée est de rapprocher la danse contemporaine et la danse de création du grand public. Les spectateurs étaient curieux et enthousiastes à l’idée de découvrir les œuvres de nos talentueux artistes locaux», déclare Julie Iarisoa, directrice artistique du festival. La compagnie Rary a ouvert la scène avec une performance captivante sur le thème «Rouge «. Ensuite, la compagnie Anjorombala a présenté sa pièce intitulée «Tourbillon», suivie de l’Elatra 1 qui a offert une initiation à la danse aux jeunes générations, les invitant à découvrir ce monde artistique.

Ouverture prometteuse

«L’ouverture du festival était grandiose, notamment grâce au carnaval et aux démonstrations des danseurs malgaches. Le public était enchanté. Tout le monde contribue à montrer la beauté de la danse. Je suis ici pour découvrir les compagnies de danse malgaches et leurs créations afin de les programmer dans mon propre festival», explique Taigué Ahmed, artiste tchadien et directeur d’un festival de danse au Tchad. La scène d’ouverture a satisfait tous les spectateurs présents. Pour la suite du festival, des masterclass, des rencontres professionnelles et une série de spectacles sont prévus à l’Institut français de Madagascar à Analakely ce jour. Ce festival de danse promet donc d’être une véritable célébration artistique, offrant une plateforme aux artistes locaux pour présenter leur talent et partager leur passion avec le public.