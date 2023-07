EXAMEN NATIONAL BEP – Des sujets accessible pour les candidats

Les candidats s’animent autour de leur centre d’examen pour le Brevet d’Étude Professionnel (BEP) et du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA) après chaque matière accomplie, leur visage démontre de la joie après chaque épreuve finie. Ils sont confiants et assurés par des bons résultats. Pour le Lycée Technique Professionnel du Génie Civil Mahamasina, les candidats ont estimé des sujets praticables, « Nous avons entamé le français et le mathématiques avec l’informatique ce mardi et je suis confiante puisque les sujets étaient abordables à mes connaissances », explique Tsanta Andrisoa, une étudiante dans la branche technicien en audiovisuel. Des hauts et des bas pour les autres, par contre la plupart ont tous souligné la facilité de l’examen pour les deux jours passés. En attendant les deux jours qui restent, l’espoir est en main pour ces jeunes. Concernant aussi le temps pour le traitement des sujets, les candidats se sont ravis du temps honoré pour chaque matière. « J’ai pu avoir deux heures pour traiter l’informatique, cela ne m’a pas posé de problème puisque je ne risque pas de manquer de temps, l’informatique c’est une passion donc c’est presque facile », s’enflamme Erica, un candidat de la branche technicien en télécommunication. L’examen officiel en vue de l’obtention du Brevet d’Etude Professionnel (BEP) et du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA) a débuté ce lundi matin pour tous les 50 081 candidats dans tout Madagascar.