ENTRAÎNEUR – Coach Mémé cède sa place

L’heure du bilan est arrivée. Madagascar s’est classé quatorzième à la Coupe du monde de la catégorie U19 qui s’est jouée en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet. Après avoir porté l’équipe nationale Ankoay U18 à la place de vice-championne de l’Afro­basket joué à la maison en 2022 et après avoir disputé la première Coupe du monde en Hongrie, le coach Aimé Alain Marcel Randria (Coach Mémé) a fait une annonce hier, à Ivato. Il va céder sa place en tant que coach de l’équipe nationale à d’autres techniciens. « Je ne suis plus disposé à diriger l’équipe nationale malgache. Je crois que je ne peux plus donner davantage par rapport à ce que j’ai déjà apporté, un titre de vice-champion d’Afrique et une participation en Coupe du monde », soutient-il. S’adressant à ses pairs qui l’ont accablé par leurs critiques, il les a invités à le remplacer. « Venez prendre ma place et cherchez au moins le titre de vice-champion d’Afrique, puis participer à la Coupe du monde et on verra vos capacités. Car c’est le nid d’oiseau qui se construit avec le bec », conclut-il.