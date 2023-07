ÉLÈVES-GENDARMES – Le baccalauréat exigé pour les places à pourvoir au concours

Le concours de recrutement d’élèves-gendarmes se déroulera, cette année, les 16 et 17 septembre dans les circonscriptions de la Gendarmerie nationale des vingt-trois régions de Madagascar. Le nombre de places à pourvoir est de sept cent cinquante et ces nouveaux élèves-gendarmes constitueront la 77e promotion 2022. Quatre cent quatre-vingt places sont réservées aux hommes âgés de 20 à 30 ans, et mesurant au minimum 1m68 à la toise. Quatre-vingt-dix places seront dédiées aux femmes. La catégorie d’âge est de 20 à 28 ans et la taille minimum acceptée est de 1m63. La modalité de recrutement sera directe. Le dépôt des dossiers de candidature s’étale depuis hier jusqu’au 17 août. Les candidats devront être titulaires du diplôme du baccalauréat de l’Enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et ils devront être de nationalité malgache. Les épreuves d’admissibilité seront le Malagasy (dissertation, culture malgache, grammaire) niveau de la terminale C, les Mathématiques (niveau terminale A) et le Français (dissertation, grammaire, vocabulaire) niveau de la terminale S. Les épreuves d’admission comprendront un test psychotechnique incluant un entretien d’aptitude au métier. Les épreuves d’éducation physique et sportive seront obligatoires à savoir la course de vitesse de 100m, l’endurance de 800m (pour les femmes) et 1000m (pour les hommes). Après l’admission, la formation se tiendra à l’école de la Gendarmerie nationale à Ambositra (EGNA). Aujourd’hui, de nombreuses jeunes femmes sont intéressées par le métier.