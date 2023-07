BASKETBALL MAHAJANGA – Disparition de l’international Joma

Dramatique et triste disparition de l’ancien international de basketball, Roberson Dalton Razafimanantsoa dit Joma, samedi soir à Antananarivo. Le gendarme, et également joueur de basket-ball au sein de l’équipe de la gendarmerie GNBC, N1A dans la capitale, est décédé à 31 ans, dans un accident de moto, samedi vers 1 heure du matin. L’autre passager est encore dans le coma actuellement. La dépouille mortelle du jeune basketteur a été acheminée, dimanche soir, au domicile de la famille à Mangarivotra. Hier soir, une veillée a été organisée par la ligue régionale de basketball, section de Mahajanga, ainsi que les joueurs des clubs locaux et les arbitres au complexe sportif d’Ampisikina. Les funérailles se dérouleront ce jour, au cimetière du croisement Boanamary sur la RN 4. Dimanche, une veillée mortuaire s’est tenue au CIRGN à Ankadilalana à Antananarivo, avant de rejoindre Mahajanga. Joma a grandi dans le milieu du basket et a fait le renom de la ville de Mahajanga par ses talents et savoir-faire, surtout ses tirs meurtriers à 3 points à chaque match. Son mariage a été célébré il y a un an et son épouse est aujourd’hui enceinte de sept mois. Il a déjà été sélectionné au sein de l’équipe nationale pour disputer le tournoi Afrobasket, des zones 6 et 7, à Harare au Zimbabwe en 2020. Joma a évolué au sein de plusieurs équipes de Mahajanga, telles le JSB, l’ESM, l’Ascum, le SBBC, la SEBAM et a déjà fait partie de la sélection régionale de Boeny U22.