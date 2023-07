ART PLASTIQUE – Nantenaina Hajasoa Andrianirina, un plasticien inspiré

Depuis 2016, Nantenaina Hajasoa Andrianirina se concentre sur les arts plastiques. Pour ce jeune plasticien, il est possible de vivre de ce domaine artistique à Madagascar. «Les arts plastiques sont une discipline qui incite les jeunes à créer des œuvres à partir de la réalité ou de leur inspiration. Tout le monde peut devenir plasticien, mais certains se spécialisent davantage dans ce domaine», explique-t-il. Toutes les formes d’art trouvent leurs fondements dans les arts plastiques, y compris les jeux vidéo, l’art visuel et l’art vidéo. Cependant, les arts plastiques n’occupent pas une place importante à Madagascar.

Passionné

«Lors d’expositions, ce sont presque exclusivement les étrangers qui achètent leurs œuvres et qui s’y intéressent. Les Malgaches n’ont pas encore la culture d’apprécier les tableaux d’art, et il est un peu difficile pour nous Malgaches de voir de l’art à travers une image» confirme-t-il. Nantenaina Hajasoa Andrianirina est professeur d’arts plastiques au Collège de France et au lycée Hibiscus Besarety. «Je suis un passionné du dessin depuis mon enfance. J’ai appris et j’ai voulu en savoir plus sur ce domaine. Je ne me contente pas de cette passion, car elle est devenue une carrière pour moi, à travers laquelle je peux gagner des revenus», déclare-t-il. L’association Art-nonimous, qu’il dirige, promeut également les arts plastiques à Madagascar et propose toutes sortes de formations.