ANTSIRANANA – Un réseau d’arnaqueurs Orange Money démantelé

Grand soulagement pour les utilisateurs de l’application de transfert d’argent Orange money. Le commissariat central a démantelé un réseau d’arnaqueurs bien organisé.

Les policiers ont mis fin aux alpagué un groupe dangereux, constitué de quatre personnes, pour escroquerie, vol, complicité et usurpation d’identité de plusieurs victimes portant sur des transactions Orange money. Ces individus ont été placés en détention préventive depuis hier, pour cette affaire, dont une femme de 26 ans, connue par son appellation Célestine. Elle est le cerveau des « Opé­rations », aidée par son mari accusé de comploter avec elle et de deux employés de la société Orange dénoncés par Célestine comme ses collaborateurs. Selon les explications de l’agent enquêteur, Olivier Imbe, la police a reçu deux plaintes pour une affaire d’escroquerie via Orange Money déposées par une mère de famille, dénommée Florentine, les 3 et 9 juin. Sa plainte a permis aux policiers d’ouvrir l’enquête. Célestine est une ancienne employée de la société Orange qui a été licenciée pour détournement de versement. Elle s’est faite passer pour un agent de la société Orange afin d’arnaquer leurs victimes via Orange Money. Elle a su persuader la personne à qui elle s’est adressée, car elle détient des informations complètes sur elle. Aussi cette dernière lui a-t-elle donné sans hésitation son code. Lorsqu’elle l’a obtenu, elle a bloqué la puce et a facilement tiré l’argent sur le compte des victimes.

Codes secrets

En raison du rôle qu’elle avait chez son ancien employeur, elle connaît toutes les informations sur les clients. Elle peut ainsi utiliser les numéros de leurs cartes d’identité nationale, leurs numéros de téléphone et leurs dates de naissance pour séduire les clients qu’elle trompe afin d’obtenir leurs codes secrets. Selon les résultats de l’enquête, Florentine a été trompée deux fois par Célestine. Le 15 mai, elle a gagné 640 000 ariary, et le 25 juin, elle a encore eu 200 000 ariary. En outre, elle a aussi dupé les amis de Florentine enregistrés dans son répertoire, tout en leur demandant de la subvenir en argent car elle serait gravement malade ou dans une situation chaotique. Toujours le 8 juin, un certain Venance a aussi été victime d’une fraude. Ce n’est pas de l’argent sur son propre compte Orange money, mais une somme prélevée sur quelqu’un de son répertoire. Les amis de Venance ont aussi envoyé à Célestine une somme totale de 620 000 ariary. Lorsque la police a reçu une série de plaintes, elle a mené une enquête auprès des employés d’Orange, et l’un d’eux a déclaré qu’il connaissait l’arnaqueur, mais qu’il ne pouvait révéler son identité sans perquisition.

La police a mis en œuvre toutes les procédures et a effectué une descente à dans le quartier de Tanambao-III afin de neutraliser Célestine et son mari chez eux. Pendant l’arrestation, la puce et toutes les transactions ainsi que les messages qu’elle envoyait aux personnes qu’elle trompait, sont toujours dans son téléphone. L’un d’eux est celui de son mari, la raison de son arrestation. Célestine a avoué tous les actes qu’elle a commis au cours de l’enquête. Emmanuel, l’un des employés d’Orange impliqué dans cette affaire, est l’ancien chef de Célestine et c’est lui qui l’a licenciée lorsqu’elle a commis une erreur. Selon les observateurs, c’est peut-être juste la vengeance qui l’a poussé à l’impliquer dans cette affaire. Emmanuel a nié son accusation lors de l’enquête, tout en dénonçant le véritable collaborateur de Célestine. « Sans les informations de ces deux individus, il est certain que beaucoup de gens seront encore dupés par ce réseau de malfaiteurs », fait remarquer l’agent de police enquêteur.