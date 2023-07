AMBODIN’ISOTRY – Un chien traîne un bébé dans un sachet

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été abandonné dans uns un dépotoir d’ordures à Ambodin’ Isotry. Un chien le trainait quand les personnes présentes l’ont remarqué, hier matin.

Décou­verte choquante, hier matin, dans le quartier populaire d’Ambodin’Isotry. Il s’agit de la dépouille d’un nouveau-né jetée dans une montagne d’ordures. Les commerçants ont presque installé leurs chapiteaux, certains ont commencé à déballer leurs marchandises et la rue accueillait déjà beaucoup de gens quand le coup de théâtre a éclaté. Ils ont remarqué la présence et les activités suspectes d’un chien qui était en train de fouiller dans les immondices. Il semblait vouloir attirer l’impression qu’il a découvert quelque chose d’anormale. Le chien a sorti des saletés un gros sachet noir, un peu lourd pour lui. Il était sur le point de repartir avec quand les témoins oculaires ont décidé de le lui prendre et de vérifier son contenu. Ils ont eu la surprise d’y voir un nouveau-né. Il était tout nu et avait encore son cordon ombilical. Certains supposent qu’il venait d’arriver au monde. Malheureusement, il ne respirait plus et sa température corporelle était glaciale, selon les témoignages.

Inhumé

Une foule curieuse et surtout avec un visage indigné, a envahi les lieux pour regarder. Aucune pièce qui aurait permis de l’identifier, n’accompagnait le bébé. « Nous ne connaissons pas qui aurait pu commettre un acte pareil. Il ou elle l’a sûrement balancé dans cet endroit pendant la nuit. Il y a des gardiens dans ce secteur, ils effectuent des rondes. Admettons qu’il soit un mort-né, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas humain et ne mérite pas un enterrement digne », explique Adeline Manantenasoa, mère de quatre enfants, vendeuse ambulante. Elle n’a pas supporté d’observer longtemps le corps sans vie du pauvre petit ange et est sortie de la foule de badauds. La police responsable de la circonscription et le Bureau municipal d’hygiène sont venus récupérer le bébé pour être inhumé. « Les informations disponibles concernant ce nouveau-né sont pour le moment loin d’être précises. Le résultat de l’enquête de voisinage n’a rien donné non plus. Des habitants du quartier supposent que celle qui a donné naissance à cet enfant, aurait accouché chez elle et aurait eu une complication », confie un policier.