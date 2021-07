Rugby à XV – Le Super Satuday sourit aux Makis

Le Nyayo Stadium de Nairobi accueillait le « Super Saturday », samedi dernier. Celui-ci a souri aux Makis U20 et aux Ladies Makis. Impressionnante, ainsi peut on qualifier la performance des U20, dans le cadre de la deuxième journée du Trophée Barthès. Ils ont écrasé les Sénégalais, 34 à 3.

Une véritable boucherie. « Nous avons déjà joué au Sénégal. Nous savons comment ils jouent et nous nous sommes certainement améliorés depuis notre dernier match contre eux », avait soufflé le capitaine, Setra Solofoniaina, avant le coup d’envoi. Et il avait complètement raison, au vu du résultat final. « Nous avions un plan et cela a bien fonctionné », a-t-il lancé à la fin.

Le Trophée Barthès avait débuté le samedi 26 juin, avec une première opposition entre le Kenya et ce même Sénégal. Le pays hôte s’était largement imposé face au petit poucet de la compétition, 50-3.

Ainsi donc, Kenyans et Malgaches se retrouveront lors de la troisième et dernière journée, pour le gain du titre. Une « finale » qui promet vu le niveau de jeu affiché par les deux équipes.

Les hommes du coach Razily ont su garder leur concentration malgré les péripéties du voyage et l’arrivé tardif sur le sol kényan. Ils auront une semaine avant de jouer l’ultime rencontre décisive. Celle-ci est programmée pour dimanche prochain, dans la même enceinte de Nyayo.

Ascendant

De leur côté, les Ladies Makis ont parfaitement entamé la Rygby Africa Women’s Cup. Premier affron­tement et première victoire devant les Lionesses, 25 à 17.

Au programme de cette compétition figure une double confrontation avec le Kenya. Après ce premier succès, Madagascar prend un réel ascendant psychologique.

Installée dans le camp résidentiel de l’école Brook­-house à son arrivée, la sélection a pu s’entraîner dans un environnement de bio-bulle. Et ce, afin de préserver la santé des joueuses par rapport à la pandémie de Covid-19 et de préparer son duel avec la formation kényane.

Avant la rencontre, la capitaine, Véronique Rasoanekena, avait déjà annoncé la couleur : « Nous sommes bien placés, très bien préparés pour les deux matchs contre le Kénya ». La confiance était décidément du côté de Madagascar, qui a ainsi pris une belle revanche. En effet, la dernière fois que les deux pays s’étaient croisés, le Kenya avait gagné par 35 à 5. C’était en 2019 en Afrique du Sud.

La deuxième rencontre entre les deux formations est également prévue dimanche prochain, dans le même stade. Certes, les Lionesses chercheront à se reprendre et à laver l’affront à domicile. Mais en face, les Ladies Makis sont gonflées à bloc.