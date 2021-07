Ressources naturelles – Le bois de fer en question

Une précision ou un éclaircissement s’impose en cette période où le département en charge des eaux et forêts s’accroche à la tolérance zéro. Comme quoi «le bois de fer, dont une évacuation est en cours ces derniers temps dans la ville de Tolagnaro, n’est pas du bois de rose» selon Rinah Razafin­drabe, directeur des Aires protégées, des Ressources naturelles et des Écosystèmes (DAPRNE) du ministère. Connu en langue malagasy comme «Endranedrana» ou «Fantsinakoho», le bois de fer, de son nom scientifique «Humbertia madagascariensis», est une plante endémique de Madagascar. À l’âge de sa maturité, cet arbre peut atteindre 30 m de hauteur et le bois est très dur. Le bois de fer n’est pas classé dans les catégories des arbres du groupe des bois précieux, selon le classement de la CITES. Il fait partie des bois ordinaires dont l’exploitation avait fait l’objet d’un embargo en Janvier 2019.

La ministre Vahinala Baomiavotse Raharinirina, en lien avec les groupements utilisateurs du bois et sur aval du gouvernement, a débloqué cette situation en octobre 2020 et d’accorder l’évacuation des bois ordinaires. Et «Il s’agit précisément des bois non précieux, donc ni palissandre, ni bois d’ébène, ni bois de rose» insiste notre confrère James Ramarosaona, en sa qualité de conseiller de madame la ministre .Le processus d’évacuation de bois de fer de Tolagnaro se déroule ainsi dans la stricte légalité. En outre, celle- ci s’est tenue collégialement avec les directions régionales du ministère de tutelle, du ministère de l’Aménagement du territoire et des Agents douaniers de la localité.

Par ailleurs, les évacuations de bois ordinaires des autres régions se poursuivent dans les règles de l’art. Celle de Sofia va démarrer incessamment cette semaine.