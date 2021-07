Drame – Un enfant meurt après sa circoncision

Un garçon qui venait d’être circoncis meurt la semaine passée. Il succombe à la suite des complications de la circoncision, selon les explications des médecins. « On ignore où est-ce que cet enfant a été circoncis. Mais il a fait une hémorragie, après son opération. Ses proches ont attendu deux jours, avant de l’emmener à l’hôpital. Ils ont encore tenté de le soigner avec des méthodes non conventionnelles. Ils ont mis des poussières et des abats sur la lésion. C’est seulement lorsqu’ils ont constaté que leurs méthodes ne fonctionnaient pas qu’ils ont décidé d’emmener l’enfant ici. Ce dernier était déjà fatigué à son arrivée à l’hôpital », rapporte notre source. C’est dans les services des urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), que ce garçon tire sa révérence. Ce cas n’est pas isolé. En 2019, un garçon est décédé à la suite d’une circoncision ratée.

Chaque année, le CHU JRA accueille des cas de complications de circoncisions dans son service de chirurgie infantile. En 2017, le Dr Romain Raherison, chirurgien-pédiatre au CHU JRA, avait parlé d’une « hausse inquiétante » des cas, avec dix cas, au mois de juillet 2017. Au mois de juin de cette année, ce médecin a déjà pris en charge quatre cas de circoncisions ratées.

Recours aux «rain-jaza»

Le Dr Romain Raherison déconseille la pratique de cette petite chirurgie, chez des personnes qui ne maîtrisent pas la méthode. Il parle, notamment, des « rain-jaza ». « Je ne sais pas si ces personnes maîtrisent bien la méthode ou non. Mais une fois l’opération ratée, c’est l’avenir de l’enfant qui est détruit. Il vaut mieux faire l’opération chez les personnes qui la maîtrisent bien », recommande-t-il.

Le recours aux « rain-jaza » est, pourtant, très ancré en milieu rural. Même dans les grandes villes, des familles font encore appel à ces circonciseurs traditionnels. David Rakotoarisoa, un rain-jaza qui vit à Imerintsiatosika, opère près de sept enfants par jour, en cette saison de la circoncision. « Cela fait 52 ans que je pratique ce métier, dont j’hérite de mon père et de mes aïeux. Aucun de mes patients n’a connu ce genre de problème, jusqu’ici. Par contre, j’ai déjà réparé des enfants dont la circoncision, pratiquée par d’autres personnes, a été ratée », témoigne-t-il. On entend, aussi, des circoncisions ratées chez des certains médecins.