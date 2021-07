Bongatsara – Un jeune de dix-neuf ans tué au lit

Des tueurs ont sévi dans une propriété à Ambohibao Bongatsara. Après avoir tué un jeune homme, ils ont tenté de le brûler sur son lit.

CRIME odieux à Ambohibao Bongatsara. Froidement tué, un jeune homme de dix neuf ans a été retrouvé mort, allongé sur un lit. Voulant brûler sa dépouille, ses bourreaux l’ont couvert de branchages, de papiers et de bois. Néanmoins, les malfaiteurs ont quitté les lieux sans que le feu puisse prendre. Ce meurtre a été perpétré dans le chantier d’une maison en construction dans le quartier d’Angodongodona.

D’après les informations recueillies auprès du poste fixe de la gendarmerie nationale à Bongatsara, saisie de l’affaire, le mobile du crime repose de visu sur un vol. Les bourreaux du jeune défunt ont emporté six coqs de combat lui appartenant et l’ont dans la foulée dépouillé de son téléphone portable.

La victime travaillait dans la propriété en tant que gardien. Samedi après-midi aux alentours de 17h30, le chef fokontany d’Ambohibao Bongatsara a informé la gendarmerie d’une découverte macabre dans la propriété en question.

Le corps gisait dans une cabane ayant fait office d’habitation pour le gardien. En présence de la gendarmerie, le médecin du Centre de Santé de Base II (CSBII) de Bongatsara a fait le constat.

Mystère

En examinant la dépouille, le médecin a indiqué que le jeune homme a été agressé. Des blessures et des hématomes étaient visibles sur sa tête, son dos et son abdomen. Selon les conclusions du médecin, le malheureux aurait été battu à coups d’objet contendant jusqu’à ce que mort s’en était suivie. La dépouille était en état de décomposition. À la lumière du constat, le crime remonte à il y a trois jours. Faute de personne ayant fait la découverte macabre plus tôt, c’est seulement samedi que les autorités locales ont été informées. Les investigations battent le plein bien que pour l’heure, le mystère semble encore entier concernant les tueurs. Il serait néanmoins certain que l’acte pourrait être l’œuvre d’une bande, constituée de plusieurs individus. Vu l’espace temps qui s’est écoulé entre le crime et le constat, certains indices n’étaient plus exploitables.

Le corps sans vie du jeune gardien a été confié au propriétaire du domaine théâtre de la découverte macabre. Résidant à Arivonimamo, les proches de la victime n’ont pas pu rejoindre Tana dans l’immédiat. Les recherches des tueurs en fuite se poursuivent.