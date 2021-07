Bilan covid-19 – Le nombre de nouveaux cas se maintient

Après s’être descendu à zèro, le nombre de nouveaux cas de coronavirus remonte. Il ne faut pas baisser la garde.

La plus grande vigilance est de mise. Le nombre de nouveaux cas se maintient. Quarante-sept nouveaux cas sont rapportés dans le bilan épidémiologique du 2 et du 3 juillet, diffusé sur les chaînes nationales, ce weekend. Le bilan du 2 juillet n’était pas détaillé. Celui du 3 juillet a montré qu’Analamanga est de nouveau l’épicentre de l’épidémie, avec seize nouveaux cas détectés, dont cinq dans la ville d’Antananarivo, cinq à Ambohidratrimo, cinq à Atsimondrano et un à Avaradrano. Le reste des cas a été enregistré dans les régions qui ont des cas actifs, à savoir, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany, Vakinankaratra et Alaotra Mangoro. Ce sont les chiffres officiels.

Des sources officieuses, qui réalisent des tests de dépistage du virus de Covid-19, constatent, également, la hausse des cas de coronavirus. « Nous n’avons plus de nouveaux cas depuis trois semaines. Cela fait trois jours que les chiffres ont à nouveau augmenter. Nous avons vu vingt nouveaux cas en trois jours », indique cette source.

Le relâchement des gestes barrières pendant les festivités du 26 juin est évoqué par des sources, comme origine de cette hausse des cas. « Ces attroupements ne seront pas sans conséquents », lance une source.

Risque réel

Malgré cette rehausse des cas, le risque d’une troisième vague n’est pas précisé. « Ce sera la circulation d’un autre variant, comme le Delta, qui est dangereux », avancent des sources. Le variant Delta, plus contagieux et plus résistant, n’est pas encore arrivé à Madagas­car, selon le ministère de la Santé publique. Pour l’heure, ce sont le virus initial de la Covid-19 et le variant suda fricain qui circulent à Madagascar. Mais avec une frontière qui n’est pas totalement fermée, ce risque n’est pas écarté.

Par ailleurs, même avec le variant sud-africain et le virus initial, les vigilances doivent être maintenues. Ils font toujours des victimes. Quatre sont décédés le 2 et le 3 juillet, selon les chiffres officiels. Les cas graves sont au nombre de cinquante sept.