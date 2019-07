Santé – Une grippe sévère sévit dans la capitale

La grippe virulente frappe petits et grands. La meilleure prévention est le vaccin antigrippal et la protection contre le coup de froid.

Une grippe s’évère sévit. « Le vaccin utilisé change en fonction du virus qui est en train de muter, actuellement. L e symptôme varie puisque la forme de grippe change et devient plus agressive», déplore le Professeur Joelson Lovaniaina Rakotoson, pneumologue.

Maux de tête, augmentation de la température, fatigue sont les symptômes fréquents. Ils sont également les mêmes en ce qui concerne les enfants. « Chez l’enfant, la température pourrait grimper jusqu’à 40 ° C, avec un éternuement suivi de toux. Il présente également une fatigue », enchaîne-t-il. Selon ses explications, le changement de la température ainsi que la vague de froid sont également des facteurs de propagation de la grippe.

Les plus vulnérables sont les plus atteints dont les enfants, les diabétiques, les asthmatiques, et les terrains allergiques. « Les personnes qui sont considérées comme BPCO, ou Broncho pneumopathie chronique Obstructive, sont les plus faibles et les plus atteintes. Ce sont des terrains propices à l’évolution de la grippe. On peut citer, par exemple, les personnes exposées à la biomasse, dont les feux de charbon dans la maison, la fumée des cigarettes et diverses pollutions plus fréquemment», explique encore le Professeur.

Prévention

Considérée comme une infection virale bégnine, elle peut entraîner des complications graves. Le repos est primordial pour ceux qui en sont atteints, et le vaccin est le plus efficace en termes de prévention. « Pour les personnes considérées comme vulnérables, le vaccin antigrippal est le meilleur moyen pour les renforcer. Il doit être injecté une fois par an, notamment pour les BPCO », conseille le pneumologue.

L’infection virale pourrait être un facteur de crise d’asthme aigüe, donc il faut que ces derniers fassent très attention au coup de froid.

Les enfants de moins de cinq ans doivent également y faire attention. « Pour les tous petits, leurs immunités peuvent être faibles, donc dès qu’un adulte proche présente un état grippal, celui-ci doit faire plus attention pour éviter la transmission. Les plus faibles doivent, à titre préventive, porter un masque pour se protéger de la pollution et de la propagation de la maladie », conclut le professeur.