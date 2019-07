Judo – Open de Budapest – Fetra Ratsimiziva vise Tokyo

L’expatrié du club Balma Saint-Exupéry à Toulouse disputera l’Open de Budapest le 13 juillet. Cette compétition est qualificative aux JO de Tokyo.

Un ouf de soulagement. L’olympien et porte-fanion malgache aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Fetra Ratsimiziva, pourra finalement participer et représenter la Grande île à l’Open de Budapest, Hongrie le 13 juillet.

Grâce à une quête lancée dans les réseaux sociaux, il a pu réunir l’argent nécessaire pour pouvoir effectuer le déplacement qui s’élève à 585 euros. « Le ministère de la Jeunesse et des sports prend en charge les billets d’avion, et les 241.5 euros collectés seront affectés au payement des frais d’héber­gement exigés par la Fédération internationale », explique l’expatrié de Toulouse.

Fetra évolue depuis une dizaine d’années au club Balma Saint-Exupéry de Toulouse, France. Il tient à réitérer ses remerciements à tous ceux qui ont participé à son soutien pour pouvoir participer à cette compétition qualificative aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Depuis des mois, Fetra suit un entrainement intensif quotidien, et renforce sa condition physique par des séances de jogging et de musculation, outre le travail en salle.

Après l’Open de Buda­pest, Fetra Ratsimiziva aura encore plusieurs compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques 2020, entre au­tres les championnats du monde à Tokyo, du 25 au 31 août.

Blessé au ligament croisé antérieur et opéré en mai 2018, il était en convalescence pendant huit mois, « mais je peux rattraper avec ces tournois qualificatifs », rassure-t-il. « Plus accessible et plus pratique à engranger des points, je préfère, aussi si possible, participer aux compétitions continentales dont l’Open de Dakar au Sénégal prévu le 12 novembre et l’Open d’Yaoundé au Cameroun le 19 novembre », poursuit-il.

En outre, il y aura aussi le Grand Slam de Tokyo en décembre, le Grand Slam de Paris en février 2020, le Grand Slam de Düsseldorf également en février 2020, le Grand Prix de Marrakech et les championnats d’Afrique 2020. « Pour l’Open de Budapest, je partirai le 12 juillet pour combattre le lendemain », indique le Toulousain.