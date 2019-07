Jeux des Îles 2019 – Les médailles dévoilées

Les médailles d’or, d’argent et de bronze, au nombre total de cinq mille cinq cents, ont été officiellement présentées. Elles seront attribuées aux trois premiers des seize disciplines sportives.

Le Comité d’organisation des Jeux des îles de l’océan Indien (COJI) a procédé, mercredi 3 juillet au dévoilement des médailles, du podium et des autres items relatifs aux cérémonies protocolaires au Bagatelle Mall. «Nous sommes réunis pour dévoiler les récompenses suprêmes qui iront aux

athlètes pendant les Jeux. Ce petit bout de métal résume les efforts soutenus des sportifs et est un souvenir qu’il conservera. C’est un symbole très fort», a commenté Jean-Pierre Sauzier, Chief Executive Officer du COJI.

Le ministre mauricien de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a remercié les PME qui ont produit les médailles, le podium ainsi que tous les autres items y relatifs. «Il faut encourager le génie mauricien à travers les PME et surtout les jeunes qui en font partie. Dans Maurice, nou capav fer gran zafer», a-t-il lancé avant d’exhorter la population mauricienne d’être présente sur le parcours de la Flamme des Jeux qui sera présente dans l’île à partir du 7 juillet.

Les médailles ont été confectionnées par Karl Ray Ltd, filiale du groupe Goldfinger Jewels. «Je remercie le COJI et le ministre de la Jeunesse et des Sports de nous avoir accordé le privilège de confectionner les médailles. Nous avons respecté les normes du Comité international olympique (CIO) et les médailles ne contiennent aucune substance nocive telles que le plomb, le mercure et l’arsenic», a indiqué son directeur, Kailash Ramkhalawon. Cinq mille cinq cent médailles ont été confectionnées, a-t-il ajouté, soit cinq cent quarante en or, cinq cent quarante en argent, cinq cent quatre vingt en bronze et trois mille huit cent médailles de participation.

Certificat

«Mes quarante employés ont travaillé du lundi au samedi de 7 heures à 22 heures et les dimanches de 7 heures à 14 heures pendant trente jours pour pouvoir compléter la production de ces médailles. Une tonne de bronze a été nécessaire. Chaque médaille d’or contient 0,3 g d’or de vingt quatre carats et les médailles d’argent 1,5 g d’argent pur», a-t-il détaillé.

Le podium, qui est très coloré – peint aux couleurs des JIOI –, est l’œuvre de la compagnie Decologie dont le directeur est Kevin Goreeba qui a été primé au Youth Excellence Award de la CONFEJES. «C’est le patriotisme et la simplicité qui ont été les éléments de base de la conception du podium», a-t-il précisé. Les paniers dans lesquels seront placées les médailles ont été confectionnés à la main par les élèves de l’établissement Lizié dan Lamain. Chaque médaillé recevra

un certificat ainsi qu’une reproduction de la mascotte Krouink.

Les vêtements officiels et les polos qui seront portés pendant la compétition ont aussi été présentés. Ainsi, les officiels techniques porteront des polos verts, les volontaires des polos orange, pour les Field staff, ce sera le rouge, les responsables de la sécurité le bleu, les représentants du médical le rose, ceux du transport le jaune alors que pour l’équipe du COJI, ce sera le grenat.

