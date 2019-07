Énergie – Jirama réduit sa consommation de gasoil

La transition énergétique sauve la Jirama. La société privée Green Energy Solutions (GES) s’active dans l’hybridation des centrales thermiques.

Modification profonde des modes de production. Un pari tenu pour l’équipe de la Jirama qui veut changer radicalement les donnes. Le coût du gasoil qui absorbe près de 70% des charges de la société est, désormais, réduit. Les centrales hybrides, thermiques-solaires, ne sont plus des projets dans le futur mais sont déjà en cours. « Le choix d’hybridation de la production d’énergie à Madagascar ne peut être qu’un choix idéal. Nous gagnons en coût, nous contribuons à la protection de l’environnement et il est possible pour la Jirama de fonctionner normalement comme une société qui gagne en bénéfices dans la commercialisation de l’électricité », souligne Henri Randria­manana, directeur général des Opérations de la Jirama.

Le prix du kwh fourni, se situant, actuellement, entre 0.20 et 0.60 dollars pour certains opérateurs, qui fait l’objet de rudes négociations depuis des mois, ne devra pas ainsi dépasser les 0.20 dollars. En attendant l’issue des révisions des anciens contrats, les nouveaux contrats de production hybride cadreraient avec ce prix voulu par la Jirama.

Antalaha

La société Green Energy Solutions (GES) est sous-contrat avec la Jirama pour fournir de l’énergie obtenue par hybridation des centrales thermiques et solaires. Après quatre districts du Menabe, trois de la région Sava adoptent ce mode de production.

« L’objectif avec cette hybridation est de faire baisser la consommation du gasoil à 40%», précise encore la Jirama. Afin de se préparer à la mise en effectivité réelle des centrales solaires, des générateurs neufs ont été installés dans sept centrales par la GES. Le concept consiste à appuyer d’abord les centrales thermiques existantes avec plus de puissance installée. Le district d’Antalaha vient de bénéficier de cinq moteurs neufs d’une production de 2.5mgw au total et d’une centrale solaire de 3.5mgw. Cette dernière a fait l’objet d’un lancement officiel, mercredi dernier pour être opérationnelle au mois de décembre. « Cette hybridation relève de la dernière technologie », rassure le directeur général de la GES, Christian Cachat.

« Celle-ci consiste à pouvoir emmagasiner l’énergie solaire dans des batteries de très haute qualité et la restituer au moment opportun. Cela empêche le groupe de consommer du gasoil. Il est ainsi possible d’assurer au moins 40% d’utilisation d’énergie renouvelable », conforte le DG de la GES.

Les premières productions hybridées seront toutes disponibles à la fin de l’année dans les sept sites. « L’avancement du projet d’hybridation de la production d’énergie d’Antalaha est bien accueilli par la population qui a augmenté ses besoins en l’espace de deux semaines. Nous sommes sur la bonne voie de la transition énergétique », a souligné le directeur général de l’Énergie auprès du ministère de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures, Andry Ramaroson.