CAN 2019 – Sélection africaine – Anicet et Carolus dans l’équipe-type

Les deux Barea font partie des meilleurs joueurs de la phase de groupe de la CAN, aux côtés de stars comme Salah, Mané et Mahrez.

El Shennawy (Égypte) ; El Mohamady (Égypte) – Banana (Cameroun) – Hegazy (Égypte) – Hakimi (Maroc), Mahrez (Algérie) ; Anicet (Madagascar) – Bennacer (Algérie) ; Salah (Égypte) – Ayew (Ghana) – Mané (Sénégal). Voilà le onze-type de la phase de groupe de la CAN dans une formation en 4-3-3. L’équipe-type est complétée par huit remplaçants, dont un autre Malgache, à savoir Carolus, ainsi qu’Onana (Cameroun), Atal (Algérie), Benatia (Maroc), Anguissa (Cameroun), Mubarak (Ghana), Bakambu (RD Congo) et Belaili (Algérie)

Si Madagascar a terminé premier du groupe B, avec sept points, c’est en grande partie grâce à ces deux éléments, qui sortent du lot à chaque fois.

Prestation XXL

D’un côté, Abel Anicet Andrianantenaina, pour son énorme volume de jeu à chaque match, sa constance et sa combativité exemplaire qui lui ont valu le surnom de « guerrier ». De l’autre, Carolus Andriamahitsinoro, toujours décisif, est un des meilleurs buteurs de la compétition jusqu’à présent, avec deux réalisations en trois matches.

Mené par la Guinée lors de son entrée en lice, Madagascar a réussi à égaliser sur une tête d’Anicet, à la réception de Carolus. Quelques minutes plus tard, l’attaquant de l’Al Adalh y est allé de son propre but. Certes, il a été sorti en seconde période face au Burundi, mais il s’est très bien repris en marquant de nouveau contre le Nigéria. Des Super Eagles qui ont été réduits au silence grâce à la prestation XXL d’Anicet.

Aidé de ses compères de l’entrejeu, Amada et Marco, le milieu de terrain du Ludogorets a récupéré de très nombreux ballons et gagné plusieurs duels, coupant alors les combinaisons offensives adverses avant même d’atteindre les 25 mètres. Résultat, Mikel et ses coéquipiers n’ont eu que très peu d’occasions et n’ont foulé la surface malgache que rarement.

Anicet a été élu homme du match, à l’issue de la confrontation avec la Guinée. Idem pour Carolus, au terme de la rencontre avec le Nigéria. Les deux Barea

réalisent tout simplement une campagne exceptionnelle, au même titre que leur sélection. Et ils méritent, totalement, leur présence dans cette équipe-type.

Premier tour – Madagascar, révélation de la CAN

Peu importe ce qui se passera en phase à élimination directe, les Malgaches peuvent être fiers de leur équipe nationale. Madagascar vient d’être plébiscitée comme « révélation » de la compétition, sur la page Facebook officielle de la compétition « Total Africa Cup of Nations ». Une juste récompense, qui n’a rien de surprenant, vu le parcours réalisé jusque-là par les Barea. Le nul face à la Guinée, deux buts partout, le samedi 22 juin ; première victoire contre le Burundi, un but à zéro, le jeudi 27 juin ; et deuxième victoire face au Nigéria, deux buts à zéro, le dimanche 30 juin. Le bilan de la sélection malgache parle de lui-même. Jamais un néophyte n’avait fait telle impression. Et surtout, jamais un novice n’avait réussi à remporter un succès aussi retentissant face à un grand d’Afrique du même calibre que le Nigéria.

« Vous avez déjà réussi votre CAN », répète souvent Nicolas Dupuis à ses joueurs dernièrement, notamment en ouverture des séances d’entrainement de cette semaine, pour préparer la prochaine échéance. Une réussite collective, caractérisée par les efforts fournis par l’ensemble des joueurs à chaque sortie.

C’est ce qu’on a vu contre le Nigéria par exemple, avec un pressing constant de plusieurs éléments, qui a conduit à une passe hasardeuse interceptée par Bôlida sur le premier but. Une réussite collective, illustrée également par des buteurs différents à chaque rencontre, en l’occurrence Anicet et Carolus face à la Guinée, Marco face au Burundi, Bôlida et Carolus face au Nigéria. Chacun donne son maximum et peut marquer. Et c’est là que se trouve l’une des principales forces des Barea. Le danger peut venir de n’importe qui, autant sur une phase de construction offensive, sur une contre-attaque éclair, sur un ballon intercepté, que sur un coup de pied arrêté.

Anciennes gloires – Justin aux bons soins de Kira

Présent à Alexandrie à l’occasion de la première participation de Madagascar à la CAN, Justin Randriatsoaray en a profité pour apporter son soutien à Michel Kira. Ce dernier est aussi aux côtés des Barea, dans le Nord de l’Égypte.

Justin est un ancien joueur de l’AS Saint-Michel et père de Stéphane Randriatsoaray, le premier joueur malgache à avoir joué au Luxembourg. Depuis longtemps, il œuvre pour aider le football malgache en général. Lors de sa rencontre avec Maître Kira à l’hôtel Hilton, le camp de base des Barea, il lui a offert « une contribution financière en euros et en livres égyptiens, ainsi que des tenues vestimentaires ». Auparavant, il en avait fait de même pour Dezy Monstre, au stade de Mahamasina en mars dernier.

Que ce soit Maître Kira, Dezy Monstre ou d’autres, certaines anciennes gloires malgaches se retrouvent dans des situations laborieuses. Le geste de Justin envers elles est plus qu’honorable et montre l’exemple à suivre pour aider ces sportifs, qui ont porté très haut les couleurs malgaches.

Maillots – Des contrefaçons en vente

Plusieurs boutiques, à Antananarivo et à Antsirabe, proposent actuellement des maillots contrefaits des Barea. Ils sont accessibles à partir de 45 000 ariary. Vues de loin, ces tenues ressemblent à celles de la sélection malgache, qui dispute actuellement la CAN en Égypte. Mais en s’approchant plus près, on remarque l’absence du logo de Garman, l’équipementier italien de l’équipe nationale.

Sur les maillots originaux, disponibles à hauteur de 85 000 ariary, ce logo est placé devant sur la droite. Par contre, sur les maillots contrefaits par rapport à ceux de la Fédération Malgache de Football, il a été bel et bien copié et mis sur le côté gauche. On note également que le numéro de devant se retrouve au milieu sur ces contrefaçons. Alors que sur l’original, celui-ci est placé sous le logo de l’équipementier. Comme quoi, les différences sont flagrantes si l’on s’y attarde un peu plus.

Can Can – Un deuxième avion affrété

L’État malgache prévoit d’affréter un deuxième avion spécial pour les supporters des Barea, afin de rallier l’Égypte ce weekend. Les quatre cent soixante-dix places du premier aéronef ont toutes été déjà réservées, d’où cette décision. Le coût du déplacement, pour assister au match, comptant pour les huitièmes de finale de ce

dimanche, entre Madagascar et le RD Congo, s’élève à 2,2 millions ariary.

Manche de run repoussée

La troisième manche du championnat de Madagascar de run voitures sur 400 mètres, prévue ce dimanche à Arivonimamo, a été repoussée en raison de la CAN. Le club organisateur, Runmada, a estimé l’impact négatif sur l’affluence à cette course, en raison du match des huitièmes de finale que joueront les Barea le même jour. Ainsi, l’événement est reporté au 28 juillet.