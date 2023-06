TRAIL MAROVATANA – Une course d’entraînement en vue de l’UTCS

Le nombre d’inscrits doublé. Deux cent-trente-cinq coureurs contre cent dix lors de la précédente édition prendront le départ de la version 2023 du Trail Marovatana. La course aura lieu ce samedi 10 juin et servira de préparation pour les participants à l’Ultra Trek des collines Sacrées (UTCS) prévu au mois de novembre. L’UTCS est un trail à quatre étapes organisé par l’office régional du tourisme Analamanga (Ortana). «Pour changer un peu, nous avons choisi Marovatana, dans le district d’Ambohidratrimo. C’est un endroit que les férus du trail ne connaissent pas encore car ils ont l’habitude de courir plutôt du côté d’Avaradrano… Notre objectif de les inciter à découvrir d’autres endroits et lieux historiques dans la région Analamanga et d’y consommer des produits locaux. C’est notre pierre à l’édifice pour aider la population dans les villages traversés», souligne Harimisa Razafinavalona, directeur de l’Ortana. La distance totale à parcourir est de 30km avec un dénivelé positif de 111Om. L’épreuve devrait se faire au maximum en 8 heures et 30 minutes. Le départ se fera à 6 heures devant le portail d’Ambatomitsangana à Ambohimanga pour traverser par la suite les villages et collines de Vohitra Mangabe, Ambohitany, Imerimandroso, Ambohipoloalina, Andringitra Avaratra pour arriver à Ambohitsimeloka.