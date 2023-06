SAHOBIN’NY MPIKABARY – Un événement pour la promotion de la langue maternelle

La célébration du 60e anniversaire de l’Association FI.MPI.MA ou Fikambanan’ ny Mpikabary Malagasy a été marquée par le «Sahobin’ny Mpikabary». Cet événement inédit s’est tenu à l’hôtel Carlton Anosy samedi dernier, 3 juin. Des danses malgaches comme le «Afindrafindrao», des «Kabary», des repas malgaches, tout cela marquait le jour du samedi dernier. Des mpikabary venus des quatre coins de la Grande Ile ont honoré la fête par leur présence. «Sahobin’ny mpikabary» est également une occasion pour la FI.MPI.MA de promouvoir l’utilisation de la langue maternelle puisque qu’on célèbre en ce moment, le mois de la langue malgache. Du coup, pendant la célébration, tout était en malgache que ce soit le discours, la musique, les danses, les repas… Selon Hanitriniaina Andriamboavonjy, Présidente mondiale de l’association FI MPI MA, «Depuis que le Kabary a été inscrit à l’UNESCO comme un patrimoine immatériel de l’humanité, l’association ne cesse de trouver des moyens afin d’honorer le Kabary. Le propager partout mais aussi que le Kabary constitue un bel héritage pour les progénitures.» Sur ce, Il s’avère être important que le Kabary soit inscrit dans un document. Alors une collaboration avec une université à l’étranger a été faite afin d’y archiver tous les documents concernant le Kabary. Le résultat est satisfaisant selon Hanitriniaina Andriamboavonjy, présidente mondiale de l’association FI.MPI.MA.

Timing

«C’est important pour Madagascar d’avoir archivé le Kabary à l’Université. Ggrâce à cela, il est devenu un patrimoine international qui suit les normes. De plus, il serait en totale sécurité et bien entretenu là-bas. Pour que le monde sache également que les Mal­gaches possèdent des richesses intellectuelles et culturelles. De ce fait, le Kabary a été traduit en d’autres langues.» souligne Dr Jean Rabenalisoa Ravalitera, Président adjoint de l’Académie malgache. Pour marquer ce 60e anniversaire de la FI. MPI. MA, l’association a parcouru tous Madagascar pour le transfert des fanions tels que Toamasina, Antananarivo, Tuléar, Fianarantsoa, Antsiranana. Un séjour d’une durée d’un mois et demi en Europe a été organisé. Du 23 au 27 juin, «on va faire le Kabary Tour, à travers la Grande Ile.