RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le COSFA imprenable, le FTM s’impose dans la douleur

Le championnat de Madagascar de rugby à XV de première division seniors hommes appelé XXL Energy Top 20 entame a bouclé la phase éliminatoire, hier. Quatre nouvelles rencontres de la poule C et D, boudées par le public, fête des mères oblige, n’ont pas empêché pas les joueurs de se donner à fond hier au stade Makis d’Andohatapenaka. Les protégés de Rija Randrianarison, coach de COSFA vainqueurs sur le score de 45-25 devant SCB Besarety ont été fidèles à leur principe de jeu : étouffer d’entrée les adversaires, dominer la touche et la mêlée puis accélérer les contres. Le premier essai des militaires a été marqué après 5 minutes de jeu, 5-0, suivi d’un essai transformé et ils ont mené sur le score de 12-0 après 16 minutes de jeu. Bousculés mais non pas abattus, les joueurs du Sporting Club de Besarety ont sonné la révolte par un drop à la trente-deuxième minute suivi d’un essai de pénalité pour ramener le score à 21-13 pour COSFA à la fin de la première période. Les cinq premières minutes de la seconde période ont été dominées par les joueurs de Besarety. Ils ont su profiter de leur temps fort en marquant un essai non transformé pour revenir à 21-18. Sur un engagement physique incontrôlé, le numéro 9 de Besarety a écopé d’un carton jaune permettant à l’équipe adverse à jouer en surnombre. Occasion à laquelle les militaires ont su tirer à profit en marquant 4 essais dont 2 ont été transformés, 45-18, 73’. Il ne restait plus que 2 minutes à jouer lorsque le SC Besarety a réussi à réduire d’écart pour porter le score final à 45-25 en faveur des militaires.

Pari

Rija Randrianarison, coach de COSFA, a avancé fièrement: « Nous avons fixé comme objectif de ne perdre aucun de nos matchs durant les phases de poule. Mes joueurs ont réussi à tenir le pari et je les félicite. Nous avons survolé la concurrence sans aucun problème. A partir de maintenant, des nouveaux défis nous attendent et nous allons nous préparer pour ça, nous sommes prêts à les relever ». Le match attendu du public a été le duel FT Manjakaray-3FAI Ambalavao à 11 heures. Les Dakarois, appellation des joueurs de Manjakaray emmenés par leur capitaine Lahatra Ramamonjisoa, se sont imposés dans la douleur sur le score de 40-34. Un match où la première partie a été dominée par les joueurs de FTM et la seconde par les joueurs d’Ambalavao. « C’était un match très physique pendant lequel les joueurs de Manjakaray ont subi tous les coups et traitements possibles en rugby. En face, les joueurs d’Ambalavao ont joué sans complexe et tant mieux pour eux. Ils ont presque réussi leur coup mais la défense de FT Manjakaray a été très solide. La victoire a été logique, et place maintenant à la préparation des huitièmes de finale », confie Manitra Herinandrasana, supporter de FT Manjakaray.