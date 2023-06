RESSOURCES HUMAINES – Pénurie de pharmaciens dans des établissements hospitaliers

En sous-effectif. Les spécialistes en médicaments sont des perles rares, à Madagascar. Ils sont introuvables au niveau de plusieurs villes et au niveau de plusieurs établissements hospitaliers. « Aucun n’exerce dans la région d’Androy. Ils sont, également, absents au niveau de soixante-dix-huit districts. », indique le professeur David Ramanitra­hasimbola, responsable de la Mention Pharmacie, auprès de l’Université d’Antana­narivo. C’était à l’hôtel Carlton à Anosy, vendredi, dans le cadre de la cérémonie de sortie de promotion de vingt-cinq nouveaux docteurs en pharmacie. Cette pénurie de pharmaciens n’est pas sans risque. « Les spécialistes en médicaments sont indispensables. Si les médecins font le diagnostic et prescrivent les médicaments, les pharmaciens, quant à eux, ont la responsabilité de vérifier le bon usage des médicaments. Les médicaments peuvent aussi bien rendre à la vie que donner la mort, s’ils sont mal dosés.», enchaine-t-il. Il donne comme exemple, l’interaction médicamenteuse, ou encore, la dangerosité de la combinaison lait et médicaments, notamment, les antibiotiques. Seuls les pharmaciens qui ont fait des études pendant huit ans, ont les compétences d’expliquer aux malades comment consommer les médicaments, sans risque. Madagascar a commencé à former des pharmaciens, en 2006. Depuis, huit promo­tions de docteurs en pharmacie sont sorties. En ce moment, quatre cent vingt docteurs en pharmacie sont recensés à Madagascar, dont la moitié a suivi des formations à l’université d’Antananarivo. Les besoins sont encore très loin d’être comblés. « Nous avons besoin de quatre fois plus de cet effectif, pour répondre aux normes. », note le responsable de la Mention.