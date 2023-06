PRISON D’ANTANIMORA – Des prisonniers non-inscrits dans les registres

Une autre visite ino­pinée. Pour la deuxième fois en un peu plus d’un mois, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, ministre de la Justice, a effectué une visite surprise à la maison d’arrêt d’Anta­nimora. Cette fois-ci, la Garde des Sceaux a décidé de s’y rendre en soirée. Tout comme lors de sa visite impromptue, le 23 avril, la ministre Randriama­nantenasoa a vérifié les registres des prisonniers, qu’elle a comparés aux prisonniers présents. Selon une communication du ministère de la Justice, l’objectif de cette descente surprise est de vérifier que les détenus inscrits dans les registres sont bien présents au sein de la maison centrale d’Antanimora quand vient la nuit. À l’issue des vérifications et des comparaisons, le membre du gouvernement a constaté que des détenus ne sont pas inscrits dans les registres. Une entrave à un ordre qu’elle a donné lors de sa visite, en avril. Elle avait alors souligné que chaque détenu doit être fiché. Ceci, afin de pouvoir distinguer les prévenus et les condamnés. Une manière aussi, d’avoir une idée précise de la durée que chaque détenu a déjà passée dans la prison. Selon la communication partagée par le ministère de la Justice, la Garde des Sceaux a également touché mot au sujet des conditions de détention des détenus. Chaque personne en détention doit être traitée avec équité, rapporte la missive ministérielle. Prenant l’exemple des Mains d’œuvre pénitentiaire (MOP), la ministre Randriamanan­te­nasoa exige que seuls les méritants doivent en bénéficier. Ces visites inopinées sont dans le cadre de l’assai­nissement du monde judiciaire et de l’administration pénitentiaire, selon les explications.