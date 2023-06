MOTO – ENDURO SHERCO MOTUL – Victoire de Mathias Plantive

Le champion de Madagascar d’Enduro et de cross en 2019, Mathias Plantive dans la catégorie élite1 au guidon d’une KTM, leader dès l’entame de la course remporte l’Enduro Sherco Motul en franchissant en premier la ligne d’arrivée. La course compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar d’Enduro. En deux heures et demie, il a effectué treize tours sur le circuit boucle long d’environ 10km, au bout de la route des œufs à Antanetibe Mahazaza Mahitsy. Le circuit qui serpente une forêt de pins avec beaucoup de montées et de descentes brusques entre les rochers a été très technique. «Il faut bien gérer le temps et ça a payé aujourd’hui (hier). Au bout de deux heures, je sentais un peu la fatigue. J’ai gardé le rythme pour pouvoir finir la course tranquillement», confie Mathias Plantive. «Le parcours est similaire à celui au début de l’année, avec quelques petits changements mais dans l’ensemble, ça allait bien (…) Je n’ai eu aucun pépin mécanique car la moto a été bien préparée par Madauto», relate le vainqueur. Randy Rakotoarimanana sur Sherco qui compte lui aussi 13 tours termine à la seconde place. Et Finaritra Razafindrakoto sur Usqvarna lui aussi de la catégorie élite 1 complète le podium.

Chutes et abandons

Miadantsoa Razafinarivo se trouve au pied du podium devant Preve Marco et Miaro Razafimahefa respectivement cinquième et sixième au classement général. A la suite d’un problème mécanique, le challenger de Mathias Plantive, le multiple champion national, Claudio Tida n’a pu faire mieux que la septième place alors qu’il a talonné de près le leader jusqu’à la mi-parcours. Le pilote le plus titré du pays, Tsirava Razafimahefa alias Tsitsi, sur Sherco a dû abandonner après sa chute qui est survenue à même pas une heure de la course. «La terre sèche sur les collines a été très glissante et a rendu la course compliquée pour les pilotes», souligne Jean Gabriel Harison, président de la fédération malgache de motocyclisme. Trente-six sur les quarante-et-un pilotes engagés ont été classés au terme de la compétition. Les prochains rendez-vous majeurs seront entre autres, la séance de démonstration prévue le 11 juin à Ivato, puis le Grand Prix d’Ilakaka et la course des nations en Afrique du sud au mois d’aout.