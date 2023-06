MANANARA ET MAROANTSETRA – Des inaugurations à la chaîne

Le couple présidentiel racompagné d’une solide délégation gouvernementale et d’une escouade de parlementaires a réalisé une série d’inaugurations à Maroantsetra et Mananara Avaratra.

“Depuis qu’on a débarqué, jusqu’à maintenant [en début de soirée], nous avons enchaîné les inaugurations”, se félicite Andry Rajoelina, président de la République, devant les habitants de Maroantsetra venus en masse à sa rencontre, dans le stade de la ville, samedi. Des séries d’inaugurations qu’il a enchaînées à Mananara Avaratra, hier. Accompagné de son épouse, d’une solide délégation gouvernementale, ainsi que d’une escouade de parlementaires, le chef de l’Etat a démarré son marathon d’inaugurations dans la commune rurale d’Anjahana, dans le district de Maroan­tsetra, samedi, en début de matinée. Comme il l’a souligné lui-même, Anjahana est la commune dans laquelle il a obtenu le plus de voix lors de la présidentielle de 2018. Andry Rajoelina et sa suite ont procédé à la pose de première pierre de la cons­truction du nouveau stade d’Anjahana. Ils ont ensuite visité les chantiers de la nouvelle Ecole primaire publique (EPP), et du nouveau Collège d’enseignement général (CEG), de cette commune rurale. Ils ont ensuite mis le cap vers Maroantsetra pour l’inaugu­ration de son Centre de santé de base de niveau II (CSB II), flambant neuf. Il a la particu­larité d’avoir une salle d’accouchement et une dentisterie.

Concrétisation

La série d’inaugurations a continué avec l’EPP Manara­penitra de Maroantsetra qui compte douze salles de classe. Le président de la République et sa suite ont ensuite procédé au lancement des travaux d’aménagement de l’avenue de la ville. Ils ont enchaîné par l’inauguration du bureau local de la pêche, agrémenté d’une remise d’une vedette rapide et d’équi­pements de survie aux pêcheurs. Le locataire d’Iavoloha a poursuivi son escapade dans la partie Nord-est du pays par un saut à Mananara Avaratra, hier. Il y a poursuivi les inaugurations, à commencer par le lancement des travaux d’installation du pont bailey de Saharamy, dans la commune rurale d’Antanambao Be. La précé­dente infrastructure a été détruite par un cyclone en 2012. Après Saharamy, la délégation présidentielle a mis le cap vers Mananara Avaratra, en faisant un détour par la commune rurale d’Analam­potsy pour inaugurer son nouveau CSB II. Le chef de l’Etat a enchaîné avec la pose de la première pierre du stade Manarapenitra de Mananara Avaratra. L’occasion également de rencontrer les habitants de la ville. Le président Rajoelina a conclu son week­end dans le Nord-est du pays par la pose de la première pierre de chantier de l’hôpital de Mananara Avaratra et l’inauguration du bureau local du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme.