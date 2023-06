Lumière en détresse

Dans le fameux récit qui ouvre la Bible, la lumière est associée au début de l’avènement d’un ordre qui contraste avec le tohu-bohu pré-création. Cette affinité de la lumière avec l’ordre se retrouve dans les mythes qui dépeignent le cosmos sous un aspect éclatant qui a banni le sombre chaos. Et aujourd’hui, cette lumière qui symbolise l’harmonie cosmique, est dans un alarmant dénuement qui met encore plus en évidence la revivification des forces chaotiques qui étouffent les vies quotidiennes dont l’épuisement est aggravé par la privation de cette énergie qui est devenue vitale, au sens propre dans les cas dramatiques où son absence a scellé le sort d’une vie. L’oppression de l’enveloppe sinistre de la nuit est alors plus ressentie quand surviennent les terribles coupures d’électricité.

C’est l’histoire d’une lutte, d’une traversée sans fin à l’intérieur d’un lugubre tunnel dominé par les forces de la démolition qui s’épanouissent dans une obscurité ambiante indépassable : le bout du tunnel, éclairé par la précieuse lumière du jour, se dérobe sans cesse. Nous sommes alors, à l’instar de Sisyphe, comme condamnés à traîner, pour l’éternité, un lourd rocher qui retombe toujours au fond du gouffre obscurci par les délestages, enfer où nous attend l’étreinte étouffante de la nuit qui se veut permanente en assombrissant même nos journées qu’elle défie en les couvrant du voile redoutable des ténèbres qui bloque les sources de lumière, indispensables pour les différentes activités qui sont ainsi pétrifiées.

Dans le roman Ravage (R. Barjavel, 1943), une civilisation, qui rappelle la nôtre qui peut se reconnaître dans cet extrait « Ils ne savaient plus se servir de leurs mains. Ils ne savaient plus faire effort, plus voir, plus entendre. Autour de leurs os, leur chair inutile avait fondu. Dans leurs cerveaux, toute la connais­sance du monde se réduisait à la conduite de ces machines », sombre dans le chaos après un cataclysme qui l’a privée de l’électricité, mettant tout à l’arrêt : les machines neutralisées, le circuit de l’eau courante paralysé, … Quand on voit que chez nous, l’approvisionnement en éclairage et en énergie électrique semble être dans une phase inquiétante de survie, on ne peut que redouter le jour où la situation atteindra un stade fatal propice à l’affirmation complète des forces du désordre qui aideront l’insécurité, déjà puissante, à atteindre un sommet.

C’est dans ce contexte où la lumière est molestée par l’obscurité que peut résonner dans certaines têtes la citation de Nietzsche, extraite de Par-delà le bien et le mal (1886) : « Si tu regardes longtemps dans l’abîme, l’abîme regarde aussi en toi » Si les ténèbres mono­polisent notre champ de vision, elles pourront toujours aisément continuer à nous imprégner.