KICK BOXING – INTERCONTINENTAL – Madagascar brille avec cinq victoires

Sept combattants, cinq victoires. La délégation malgache qui a aligné sept combattants, cinq garçons et deux filles, a brillé au Gala Intercontinental organisé par la fédération mauricienne de kick-boxing à l’Eden Garden à Maurice ce samedi. La compétition a réuni les élites de quatre pays à savoir Madagascar, Afrique du sud et Turquie outre le pays hôte. Cinq des porte-fanions de la Grande Ile remportent la victoire et le trophée de leur catégorie respective. Chez les garçons -60kg, Duco Osmane Vladis Randriamasimanana s’est imposé face au Mauricien Ravina Naël. Joël Randrianjafy a quant à lui, défait le Sud-africain Yamile Benaty chez les -63,5kg. Dans la même catégorie, Mostepha Star Nambininjanahary a disposé du Mauricien Lisette Jean Michel, champion d’Afrique en titre. Et chez les -67kg, Birnod Lahamahavonjy a surclassé le Mauricien Bauluck Niatso. Du côté des filles, Adeline Tolotraniavo a battu la Mauricienne Oudin Anne Lee dans la catégorie des juniors -48kg. Le champion du monde des juniors en 2014 en Italie et champion d’Afrique en 2018, Mariano Justin Faly alias «Lavakely» s’est incliné de son côté devant le meilleur combattant mauricien, Riley Jude, vice-champion du monde et champion d’Afrique en titre chez les -57kg. «Le combat a été coude à coude, Lavakely a toujours mené mais l’arbitre a offert la victoire au Mauricien», relate avec déception le directeur technique national, Anigaël Gastros qui a encadré les combattants sur place.