KARTING – Ravaka empoche sa première victoire

Deuxième manche du championnat de Madagascar de Karting perturbée par la coupure de courant et des problèmes techniques hier au circuit de Serana Racing Kart (SRK) d’Imerintsiatosika. Face à ces aléas, Thimothée Andriamamonjiarison voiture Kart N°24 s’est imposé devant Mboara Razafindratsimba (N°121), vainqueur de la première manche et Olivier Ramiandrisoa (N°44) à la troisième place. Prévu débuter entre neuf à neuf heures trente minutes, la première course, l’essai chrono n’a débuté que vers 11 heures. Heureusement que tous les pilotes ont su tenir leur calme malgré les quelques accrochages. Tout a été fait manuellement à cause de la coupure de courant. Chez les hommes dès l’essai chrono, Thimothée Andriamamonjiarison a annoncé la couleur en s’imposant d’entrée devant Mahary Rabary et Olivier. Il a confirmé sa domination en final devant Mboara et Olivier. Mahary Rabary (N° 119) n’a terminé que neuvième malgré sa bonne place en essai chrono et pré-final. Chez les dames, Ravaka Ramanantoanina a enregistré sa première victoire en Karting en s’imposant devant Océane et Julia. « C’était une course très difficile mais l’essentiel était là, une victoire. C’est ma première victoire au championnat de Madagascar de Karting, deuxième manche. Je suis très contente. Pour la troisième, j’essaierai de donner le meilleur de moi-même en essayant de garder le rythme », confie Ravaka Ramanantoanina. Classement général : 1-Thimothée, 2-Mboara, 3-Olivier, 4-Raphael, 5-Nathan, 6-Loic, 7-Ravaka, 8-Mahary, 9-David, 10-Haja.