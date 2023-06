INFRASTRUCTURES – Douze mille kilomètres de réseau routier à entretenir

Le défi est immense pour maintenir en état les infrastructures routières à Madagascar. Tous les réseaux routiers, soit, au moins, douze mille kilomètres de routes, doivent être entretenus, périodiquement. « Les routes nationales (RN) qui relient la capitale avec les chefs-lieux de provinces, à savoir, les RN 2, RN4, RN6, RN7 sont les plus urgentes », souligne le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Emile Joseph Sambisolo, dans le cadre de l’ouverture de la quatrième réunion du Comité conjoint de coordination du projet de Développement des Capacités de gestion de l’entretien des routes et des ponts à Madagascar, à l’Ininfra à Alarobia, jeudi. L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (Jica) appuie Madagascar, dans ces projets d’entretien routier, avec la rénovation du pont Mangoro et du pont Antsampazana, sur la RN2. Les travaux avancent. Outre ces travaux, la Jica transfèredes technologies servant à renforcer les capacités des agents du ministère des Travaux publics et de ses organismes rattachés concernant la gestion de l’entretien des infrastructures routières et des ponts à Madagascar, dans la phase deux de ce projet. Il s’agit de trois outils livrables concernant le manuel d’inspection et de diagnostic des routes, le manuel d’inspection et de diagnostic des ponts et le manuel de réparation des routes.