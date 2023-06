FOOTBALL – PARIS FC – Nina se dit confiant après une semaine de test

Vers un nouveau départ. De retour au pays depuis une semaine, le meilleur joueur et meilleur gardien de but de l’Orange Pro League en deux saisons consécutives, Zakanirina Rakotoasimbola dit Nina se dit confiant après son test au Paris FC, club pro en ligue 2 du 14 au 22 mai. Il y a suivi des entraînements spécifiques théoriques et basiques pendant une semaine. «On m’a intégré lors des deux premiers jours dans l’équipe réserve. Puis j’ai été pris en main par l’entraîneur des gardiens de but», relate le portier de l’Elgeco Plus, Nina. «Je n’ai pas pu effectuer de match test car le club s’est focalisé lors de mon passage à son prochain match du week-end. Ainsi, le club n’a pas pu jouer de match amical», poursuit-il. «Je reste confiant et j’espère que le club va me recruter… Le côté positif est déjà que j’ai pu étoffer mes expériences… Nous avons travaillé beaucoup de choses entre autres, l’emplacement sur le terrain…» a-t-il ajouté. «Les techniciens du club m’ont dit qu’ils sont satisfaits de ce que j’ai démontré». C’est le conseil du club parisien qui aura le dernier mot et prendra la décision finale. Les techniciens du Paris FC vont encore poursuivre l’observation de Nina pour les prochains matches officiels qu’il va disputer ultérieurement.