FOOTBALL – BAREA – Rôrô apporte des éclairages sur les absents

Une dizaine de présélectionnés sont en regroupement depuis vendredi au stade annexe Barea à Mahamasina. Madagascar jouera contre le Ghana dans deux semaines.

Plus de lumière. Seuls vingt-six joueurs figurent dans la pré-liste si le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe dit Rôrô a initialement prévu d’appeler trente-deux joueurs. Plus d’un grognent après la publication de la liste, pourquoi tel ou tel joueur n’était pas sollicité. «Je les ai tous appelés. J’ai parlé ouvertement avec chacun d’eux. Rayan ne pourra pas venir car il attend la naissance de son enfant prévue entre le 15 et le 18 juin. S’il vient, il ne sera pas concentré sur le match», clarifie le coach Rôrô. Pour le cas des autres absents, «Lapoussin a quant à lui révoqué son incident lors du match aller contre la Centrafrique… et je ne vais pas me mêler à cette affaire tout en respectant la décision de Nicolas Dupuis. De plus, sa convocation est un peu tard car il a déjà tout payé pour ces vacances… Marco Ilaimaharitra a quant à lui, eu une blessure musculaire lors de ses trois derniers matches et ne pourra pas assurer à 100%, pas avant un mois», explique le sélectionneur. Les autres expatriés sont déjà partis en vacances entre autres Alexandre Ramalingom, tandis que Carolus Andriamahitsinoro est injoignable. «Pour le match aller, avec une pré-liste de 26 joueurs, j’arriverai à sortir une liste de définitive de 22», a-t-il temporisé. Concernant le capitaine Ibrahim Amada qui ne figure pas dans la liste mais a été présent à l’entrainement avec les présélectionnés ce week-end, le coach explique: «Il a résilié son contrat avec son club et est de retour au pays. Sa présence pourrait apporter quelque chose aux jeunes. Il aura tout de même quinze jours pour démonté ce qu’il est encore capable de faire. S’il arrive à le prouver, comme le cas d’ailleurs de Njiva qui lui aussi, est en fin de contrat. Ils pourront jouer mais pas d’office le 18 juin», précise Rôrô.

Assurer à domicile

Pour le cas de Romain Metanire, ce dernier n’a plus rien à prouver au technicien et au public vu sa façon de jouer. Le coach attend de lui sa qualité et comportement de leader dans l’équipe, mais arrivera-t-il à le prouver durant le rassemblement. Pour le choix d’Allan comme troisième gardien, le sélectionneur argumente : «Je l’ai bien suivi de près ces derniers temps et je veux lui donner une chance de confirmer son poste. De plus, nous sommes en panne de gardien de but et Joma n’a pas joué depuis pas mal de temps». Les Barea auront deux semaines pour préparer le match contre les Black Stars du Ghana programmé le 18 juin. «Nous renforçons la condition physique, la technico-tactique, leur expliquons la philosophie de jeu», confie le coach Rôrô. Les expatriés seront eux aussi testés physiquement dès leur arrivée. «Nous tâcherons durant le rassemblement de consolider la cohésion de l’équipe», souligne le technicien. L’objectif principal est de gagner ce match contre les Black Stars ou au pire le nul. «Il n’y aura pas question de limiter les dégâts par crainte de défaite. Nous attaquons quand il le faut et défendre quand il le faut», conclut le sélectionneur.