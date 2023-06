EMPLOI – Ouverture des portes des métiers du numérique à la jeunesse

Airtel Madagascar et 10 000 codeurs, une association basée en France, ont décidé d’unir leurs forces pour mettre le numérique au service de l’emploi. Cette collaboration se concrétisera par le projet « Un emploi en trois étapes ». Il vise à sensibiliser, à former et à insérer les jeunes dans plus de soixante-cinq métiers numériques. Une solution à la fois gratuite pour les apprenants sans emploi, personnalisée, inclusive et applicable à grande l’échelle vers les métiers du numérique à Madagascar. « L’atout principal de Madagascar, c’est sa jeunesse. Environ deux tiers de la population a moins de 25 ans (64%) et près de la moitié a moins de 15 ans (47%). C’est cette génération qui va transformer l’avenir du pays. Raison pour laquelle, nous investissons grandement à faire émerger leurs talents et leurs expertises. Leur implication nous aidera à atteindre nos objectifs en termes d’inclusion financière numérique. Une volonté qui se concrétise aujourd’hui à travers cette collaboration », a déclaré Hantamalala Lydie Andrianalison, directeur général adjoint d’Airtel Money Madagascar, en marge de la signature, vendredi. Les cibles vont bénéficier de formation aux métiers du numérique conformément aux attentes des entreprises. D’accompagnement par des professionnels dans la connaissance de l’Entreprise, l’intelligence émotionnelle et sociale (soft skills), l’entrepreneuriat afin de les préparer à entreprendre et à diriger.