44E GRAND RALLYE DE MADAGASCAR – Une épreuve harassante en perspective

La deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes organisée par le club Asacm aura lieu ce week-end. Les inscriptions prendront fin ce vendredi.

Plus de quarante ans après. La fédération malgache du sport automobile de Madagascar (FSAM) confie l’organisation du Grand Rallye de Madagascar (GRM) au club Asacm, à la place du Rallye International de Madagascar. Ce 44e GRM Vidy Varotra s’étalera du 16 au 18 juin aux alentours de la route nationale 4. Ce rallye compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des Rallyes. Douze épreuves spéciales dont sept différentes et longues de 213,18km avec des liaisons longues de 195,04km seront au menu des concurrents. Canal Olympia abritera le PC du rallye. Deux passages sur le même spécial seront au programme de la première journée. La deuxième journée sera marquée par l’ES Ambohimarina-Kilemba-lemba long de 36,22km qui sera empruntée à deux reprises. «Nous n’avons plus participé et organisé les championnats d’Afrique ces dernières années. Les RIM n’ont plus vu la participation des équipages étrangers, ainsi nous avons repris l’appellation Grand Rallye de Madagascar… Mais le RIM reviendra dans un ou deux ans car nous sommes en cours de négociation avec la Réunion. Il y aura des équipages qui participeront au Tour Auto et des pilotes réunionnais vont venir à Madagascar», explique Jimmy Rakotofiringa, président du FSAM. «Ce GRM ne ressemble plus à ceux d’auparavant qui ralliaient les axes d’Antsiranana, Toliara, Mahajanga ou Toamasina» poursuit-il. Le dernier GRM date des années 80.

Belle bagarre

Un grand rallye devrait avoir une configuration avec une totalité d’épreuves spéciales de plus de 180km alors que ce rallye Asacm qui se disputera sur une distance totale de 213km répond au critère principal. «30km de la boucle de 50km est déjà réhabilités… L’organisateur fait de son mieux et j’ai constaté que les pistes sont praticables… Une portion de 14km reste encore cassante et l’organisateur va la renflouer de terre, la semaine prochaine (cette semaine)», rassure le patron de la fédération. Compte tenu de l’incident de sabotage de quelques voitures dans le parc fermé lors de la précédente édition, la fédération a pris des précautions pour sécuriser de plus en plus de parc fermé. «Jusqu’à présent, on ne sait pas encore malgré les enquêtes entamées qui ont commis ces actes de sabotage. Cette fois, nous collaborons avec la société Vigie qui va installer des caméras de surveillance dans le parc fermé, déployer des éléments de sécurité et il y aura comme d’habitude les éléments de la gendarmerie», souligne Jimmy Rakotofiringa. De la belle bagarre sera au rendez-vous à ce prochain rallye qui verra la participation du trio de tête de la première manche notamment Fred Rabekoto, Mathieu Andrianjafy, et le jeune Aro Kiady Rajemison et surtout les jumeaux, Mika et Faniry Rasoamaromaka. Les inscriptions seront closes ce vendredi.