Traitement – Des médecins font des consultations en ligne

L’épidémie de Covid-19 a changé l’exercice de la médecine. Certains professionnels de santé ont adopté la consultation en ligne.

Une femme présente des brusques douleurs abdominales. Elle appelle son médecin. Celui-ci ne serait pas disposé à l’accueillir dans son cabinet. Il lui propose une consultation en ligne. La consultation se fait via les réseaux sociaux. La patiente explique au médecin ses maux. Lorsque l’interrogatoire est terminé, le médecin prescrit des médicaments. Il envoie l’ordonnance via les réseaux sociaux, après que sa patiente lui a envoyé par mobile money l’honoraire de la téléconsultation.

La consultation en ligne devient une pratique assez courante chez les médecins privés. D’autres médecins consultent leurs patients via des conversations téléphoniques. « C’est le moyen le plus sûr pour protéger le patient et nous, les professionnels de santé, contre le coronavirus. Nombre de médecins ont contracté le virus de Covid-19 et ont succombé à la maladie en recevant des patients contaminés dans leurs cabinets », avance un médecin pour justifier cette pratique. Des médecins reconnaissent toutefois que la consultation en ligne n’est pas pratique pour tous les malades. « La présence du malade est exigé dans certains cas », renchérit la source.

L’ordre renie

Plusieurs demandes de consultation en ligne auraient été déposées à l’Ordre des médecins. « Ce sont plutôt des sociétés commerciales qui ont déposé ces demandes et non des professionnels de santé », affirme le Dr Eric Andrianasolo, président de l’Ordre des médecins. L’ordre ne cautionne pas la consultation en ligne. « Ce n’est pas inscrit dans les règles de déontologie », rappelle-t-il. Il va jusqu’à dire que c’est dangereux. « La mère rapporte au médecin que sa fille a la diarrhée. Qu’elle est allée à la selle, trois fois. Comment le médecin pourrait-il deviner si l’enfant est déshydraté, s’il ne la voit pas ? », donne comme exemple le président de l’ordre. Ce dernier met l’accent sur l’importance de la présence physique du patient, lors de la consultation. « La consultation nécessite la présence du patient pour des interrogatoires et des palpations. Un médecin saura ce qui ne va pas chez son patient, dès qu’il pose ses mains sur le corps du malade. Il saura si sa température est élevée, si son ventre, entre autres, est anormal et pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Ces problèmes ne pourront pas être découverts si le patient n’est pas devant le médecin », prévient le Dr Eric Andrianasolo.