Toliara – 512kg de cannabis saisis

Coup de filet. Le 3 juin dernier, une importante quantité de cannabis a été trouvée par la gendarmerie de Toliara dans le quartier d’Ankalika. Le commandant de brigade de Toliara explique que des informations sur la présence de ces stupéfiants ont émané des « gens de bonne volonté », conduisant la gendarmerie à recouper sur place. « Du cannabis contenu dans des sacs de 50kg a été trouvé dans la cour d’une maison inhabitée. Le tout a été pesé et 512, 5kg ont été enveloppés dans quarante-cinq sacs au total. » détaille Tolisoa, commandant de brigade territoriale de la gendarmerie de Toliara.

Un individu, se disant gardien de la localité a été aperçu sur les lieux et arrêté par les éléments de force de l’ordre. Celui-ci a insisté à dire qu’il n’est pas au courant du contenu des sacs déposés par le véhicule de son patron. Il a indiqué que le patron, propriétaire de la maison habitait un autre quartier et après un interrogatoire le gardien finit par avouer que celui-ci se trouvait à Andakoro, un autre quartier non loin. Le propriétaire, une fois appréhendé, a d’abord nié les faits en contournant les questions comme « Je ne me rappelle pas avoir déposé quelque chose làbas » ou « Je n’étais pas à Toliara au jour que vous indiquez… ».

Aucune information n’a filtré sur l’enquête en cours, comme le lieu de provenance des cannabis et sa destination. L’on sait en revanche que le propriétaire de la maison est un transporteur très connu dans la région. Son gardien et lui seront remis entre les mains de la justice incessamment et c’est le tribunal qui tranchera sur le sort des 512, 5kg de cannabis.