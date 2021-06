Mois de l’enfance – La crise sanitaire se conjugue avec la violence

Sans tambour ni trompette, les manifestations pour marquer le mois de l’Enfance, ont débuté hier à Antsiranana. Elles visent à offrir à l’enfant un avenir meilleur.

MALGRÉ l’état d’urgence sanitaire, le lancement des activités pendant ce mois de juin s’est tenu hier, dans la grande salle de la commune urbaine d’Antsiranana à l’initiative du Réseau de protection de l’enfant. Cette pandémie mondiale fait peser des menaces considérables sur les enfants, sur leur sécurité, leur bien-être, leur avenir et leurs droits. D’où le thème « Enfants jouissant de leurs droits dans l’urgence sanitaire ».

Cette maladie affecte également l’état psychologique et social du développement de l’enfant occasionné par le problème lié à la baisse des revenus familiaux. Ce qui entraine parfois la violence domestique, le stress engendré par la peur de la maladie, et surtout l’insuffisance voire l’absence de distraction durant la période d’urgence sanitaire. Les perturbations de la société se répercutent lourdement sur les enfants et les progrès durement acquis ces trente dernières années pour faire progresser leurs droits, risquent d’être mis à mal.

Non négociable

Ainsi, lors du lancement du mois de l’enfance, Josuette Soazandry, directeur régional de la Population, de la protection sociale a révélé à l’assistance que, depuis l’année passée, le nombre des cas de violence contre des enfants dans la région Diana ne cesse d’augmenter. Lors de son intervention, en tant que mère, la secrétaire générale de la préfecture d’Antsiranana, Jah dà Hermine Tsirinary, a insisté sur les droits des enfants qui ne sont pas négociables, même si le pays subit les conséquences de la crise sanitaire.

De leur côté, des pères Antsiranais, regroupés au sein de l’association « Baba tompon’andraikitra » (pères responsables) ont promis de faire des efforts pour changer de comportements, d’assumer leur part de responsabilité au sein de leur foyer respectif et de faire d’Antsiranana « une ville de référence pour les pères responsables ». Ils expliquent la signification de leur slogan « Aimer, Protéger et Éduquer ».