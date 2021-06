Management – La gestion sans gaspillage trace son sillon

En entreprise, le terme “Lean” désigne un mode de gestion allégée ou sans gaspillage, une gestion au plus juste. Le principe trouve sa source au mode de management né au Japon dans les années 1980, à une époque où des multinationales, comme Toyota ou Sony, commençaient à s’attaquer à la toute puissante industrie occidentale.

Et l’histoire a donné un large crédit à ce principe sur lequel on prône la production optimisée et adaptée au contexte du marché car les Japonais ont rajouté à ce principe celui du kaizen, ou l’amélioration continue, pour toutes les chaînes de décisions et de productions.

Ainsi, pris dans un sens plus large, le lean management peut couvrir ses deux principes de management en les ayant fusionnés. Ce mode de gestion a vu son utilité grandir, notamment en cette période de pandémie, période très difficile pour les entreprises qui sont actives dans l’industrie et la production.

ACPE (Amélioration continue par les employés), une initiative privée qui a vu le jour au Québec, en a fait un modèle économique en aidant les organisations locales à acquérir et à intégrer ce principe de gestion. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, ACPE a essaimé à travers le monde et possède une représentation à Madagascar.

Jean Michel Larouche, à la tête d’ACPE, témoigne: « Nous y accompagnons les structures malgaches dans l’implantation d’une culture d’amélioration continue et de leadership Lean au sein de leur organisation. La pandémie a d’abord été une menace pour nous. Puis, à un moment donné, c’est devenu une opportunité. Il faut savoir que 50 % de nos activités dépendent habituellement du marché étranger. Nous avons des clients en Afrique e t une division à Madagascar ».

Culture Lean

Aussi, tous les matins, à 5 heures car le décalage horaire l’y oblige, l’équipe d’ACPE basée à Saint-Bruno, au Québec, se met en contact avec celle d’Antananarivo pour être au courant des événements locaux et de l’avancement de sa collaboration avec les partenaires locaux. En termes de références locales, ACPE Madagascar affirme avoir dans son portefeuille des structures comme le groupe Star, la société Epsilon, ou d’autres dans l’industrie minière. Il faut savoir qu’ACPE a longtemps travaillé avec le groupe Rio TInto, le groupe Sherritt, ou encore SNC Lavalin, ces sociétés ayant été présents à Madagascar, ou encore présent à Taolagnaro sur le site de QMM pour le cas de Rio Tinto.

Avec une entreprise évoluant dans le secteur textile dans la Grande île, en pleine pandémie en 2020, ACPE a été engagé, avec les facilitateurs certifiés Green Belt, un label éprouvé pour la gestion Lean, à améliorer les fonctions principales de l’usine. Pour ce challenge, la société a intégré un principe qui me t le c api t al humain au cœur des évolutions de la société. Les collaborateurs et les ouvriers ont bénéficié de la gestion révisée pour l’amélioration continue et le développement des compétences, et ont participé à la croissance des activités, même en pleine crise sanitaire, et à la résilience des activités face au contexte.

Le système de production est fondé sur la culture Lean qui lui a permis la mise en place de plus de soixante six nouvelles chaînes de production. Chaque chaîne est composée d’une équipe autonome de 20 ouvriers en moyenne, et chaque ligne de production est en charge d’un produit. Ce choix a permis la remontée rapide des problèmes opérationnels et d’identifier les aléas sur l’ensemble du processus de production.

Le principe de l’amélioration continue a permis de réduire au minimum le nombre d’en-cours et d’obtenir un délai d’exécution très court. Il a également permis à la société de passer son délai de lancement de 5 jours à seulement moins d’une journée. Elle est désormais capable de réaliser des prototypes en 2 jours.

Pour l’ACPE, se présentant comme expert dans le domaine du Lean, l’utilité de cette approche se justifie aussi bien dans le raccourcissement de délai que dans la réduction de coûts. Le principe trouverait tout son sens à l‘époque actuelle où les risques en management, financiers ou opérationnels se sont multipliés avec la pandémie.