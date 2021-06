Lutte contre le coronavirus – Rester positif malgré tout

Ne jamais baisser la garde et rester positif devant le coronavirus. Ne pas se décourager car si l’on n’avance pas, on stagne sinon on recule. Or la vie doit suivre son cours, et l’instinct de survie doit être fort pour pouvoir saisir toute opportunité.

Djavojotombo Cédric, Président du 67 City Football Club

Le monde du sport a été parmi les plus impactés par la pandémie de Covid-19, entre compétitions reportées ou championnats stoppés, les sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels ont tous subi la pandémie de plein fouet. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ». Cette période de pandémie m’a prouvé que le sport est le meilleur moyen de rester en bonne santé, car en effet, je n’ai cessé de m’entraîner pendant toute cette période et c’est en grande partie ce qui m’a préservé de ce virus. Aujourd’hui, la vie reprend petit à petit son cours et le fait de pouvoir reprendre nos activités est déjà une grande victoire. Je tiens à adresser mes mots d’encouragements à tous les sportifs et à tous ceux qui œuvrent dans le monde du sport, pour que tous, nous gardions espoir que tout redeviendra comme avant, et que nous puissions revivre pleinement cette passion qui nous unit.

De Laura Guerra, Manager restaurant Maitsoo Lecentell Hotel&Spa.

Industrie du tourisme : dans une situation difficile actuellement! -Ce secteur était pourtant en constante amélioration jusqu’à cette pandémie mais nous ne pouvons pas rester spectateurs du naufrage de ce secteur car ça serait faire offense à tous les professionnels, industries qui ont tant apporté depuis le début du 20e siècle L’humain aura toujours besoin de voyager, de se ressourcer de découvrir d’autres cultures. Madagascar restera une destination phare une destination de soleil, mer, sourire et de culture avec beaucoup d’atouts. La pandémie est une occasion pour l’industrie de se réinventer, et de s’améliorer : des emplois vont se créer (responsables sanitaires par exemple) , certains secteurs seront boostée par exemple le secteur du digital – c’est pourquoi il y a une lumière au bout du tunnel, qu’il ne faut pas perdre espoir , tu es certaine qu’on retrouvera le secteur touristique malgache encore mieux qu’on a connu avant. Pendant le confinement, profitez de votre temps libre de faire des recherches et du développement personnel. Ne perdez pas votre temps! Soyons discipliné en faisant face à l’adversité Be Safe.

Onja Fanoitra R. Consultante, entrepreneure culturelle de » ISARAY CULTURAL CONSULTING »

Aujourd’hui je voudrais vous encourager à prendre un tout petit moment en dehors de ce dur combat que vous menez depuis presque un an contre le coronavirus, pour prendre cons­cience que vous êtes en vie. Laisser tous les soucis de côté et juste se concentrer sur ce moment, maintenant, où vous êtes conscient que vous êtes vivant. Et je voudrais vous inciter à continuer à vivre. Vivre mais non seulement exister car ce combat nous a tous rappelé à quel point la vie est éphémère et fragile, mais surtout précieuse. Profitons de chaque moment, aussi petit soit-il, pour rire avec nos proches; avouer notre amour; se faire des petits plaisirs de temps à autre; prendre le temps de souffler; arrêter de vouloir supporter le monde sur nos épaules, lâcher prise et prendre du temps pour soi. Enfin, ne nous laissons pas dominer par la peur, au risque de rater notre belle aventure pleine de rebondissements. À la vie! Salute!

Doma Jean Ricardo Julios, Etudiant sciences politiques, sortant de la formation MaRoy ADN.

Face à cette pandémie tous les pays du monde traversent des épreuves difficiles. Mais actuellement, une lueur de victoire commence à se manifester comme notre cas à Madagascar. Les efforts déployés devraient être maintenus afin d’éradiquer cette maladie. Veuillez respecter les gestes barrières. Soyons patient et restons positif !!

Gabrielle Jessica Rakotonirina, Consultante et formateur, promotion MaRoY ADN

La pandémie de Covid-19 a freiné considérablement les différentes activités de tout un chacun. Nous avons dû nous adapter et passer du travail sur terrain au home office. Le pessimiste voit son verre à moitié vide tandis que l’optimiste voit son verre à moitié plein. Profitons pour développer notre créativité et à faire un travail sur soi. Nous reviendrons en force sur le terrain après.

Miary Raininoro, Doctorante en sciences du langage à l’Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada

J’adresse ces quelques mots d’encouragement à toute la communauté universitaire, à tous les étudiants qui se posent des questions quant à leur avenir et qui n’ont peut-être pas pu réaliser certains de leurs projets. Je pense particulièrement aux chercheurs qui peinent à avancer dans leurs travaux, et qui, comme moi, doivent trouver un équilibre entre recherche, carrière professionnelle et vie de famille, devenu plus difficile durant cette période. La pandémie a certainement mis à l’épreuve la capacité d’adaptation, la créativité, la persévérance et la patience de chacun. La tête haute, restons optimistes malgré les obstacles, restons concentrés sur nos objectifs, continuons à nous soutenir et bientôt nous nous dirons : « ça n’a pas été facile, mais je l’ai fait et j’ai réussi. ».

Francka Rajoelina, Administrateur des Affaires Portuaires, APMF

Je dédie ces quelques lignes pour encourager nos marins, des héros méconnus du commerce mondial. Malgré les restrictions de voyage à l’échelle mon­diale, rendant presque impossible pour l’équipage de monter à bord d’un navire ou de qui t ter un navire, vous continuez à approvisionner notre Ile en biens dont nous avons besoin au quotidien. Nous avons conscience que plusieurs d’entre vous ont été bloqués à bord au-delà de vos périodes normales de travail. Entraînant à un épuisement physique, un stress mental et de l’anxiété. Mais aussi, en raison de la recrudescence des cas de Covvid-19 beaucoup d’entre vous ont raté des événements importants de la vie – mariages, naissance d’enfants, décès d’êtres qui vous sont chers… Un grand Merci à nos gens de mer qui nous fournissent un service vital en ces temps difficiles et sans précédent. Sachez que vous n’êtes pas seuls. On ne vous oublie pas.

Naly Patrick Razafindrakoto, Chef de projet dans une institution financière.

Je souhaite aux entre­preneurs impactés par la crise de ne pas se décourager et de remonter la pente tous ensemble. Je souhaite aux entrepreneurs impactés par la crise de ne pas se décourager et de remonter la pente tous ensemble. Il faut se concentrer sur la relance de l’économie et être attentif aux nouvelles opportunités. Rappelons-nous que bien que la crise ait impacté temporairement ou durablement la santé de notre business, les savoir-faire et ingrédients, qui ont bâti nos succès, demeurent. #staypositive #ssuccessmindset#­ ssuccesschallenge

Dimby Rakotoariseheno alias Didd’s Deejay, DJ ambianceur et organisateur événementiel

Toute une vie chamboulée à cause de cette pandémie. Étant DJ ambianceur e t organisateur événementiel, j’ai dû changer d’activités pour suivre le cours de la vie. Et puis, on ne peut s’empêcher de s’avancer. La reprise des activités ne sera forcément pas pour bientôt mais gardons espoir. Voyons les choses d’un autre angle, ça pourrait être aussi un moment propice pour s’enrichir de nouvelles connaissances. L’optimisme voit les aléas de la vie en rose ! Donc courage à ceux qui s’opèrent dans le domaine de l’événementiel. Ceux-ci pourraient être le début d’un nouvel air fructueux en arts (pour nous les artistes).

Angelin Marius Rafidisaonina Fondateur-Gérant de SEEDS Learn Share

En règle général soit on décide d’évoluer soit la vie va finir par nous pousser ou forcer à le faire. À mon avis, c’es t toujours mieux de choisir soi-même. En tant que jeune, on est dans une phase où soit on arrive à devenir plus équilibré dans notre vie personnelle et efficace dans notre vie professionnelle, soit on repousse l’échéance de notre propre réussite. Et pour ce faire, il y a 3 points à bien travailler : la planification, la priorisation et la concentration. Avec ces 3 atouts, vous verrez vos projets de vie se construire et grandir à vu d’œil et vous en serrez plus que satisfait.

Marie Nancia Rafaliarison, Étudiante en Anthropologie et Ecologie à l’Université Catho­lique de Madagascar. Sortante de la formation MaRoY ADN

Stress, peur de l’avenir, baisse de motivation et parfois même dépression, tels sont les défis auxquels nous, en tant qu’étudiants, faisons face au cours de cette pandémie. Ce qu’il faut pourtant retenir c’est que cette crise ne va pas durer éternellement et qu’il faut garder espoir sur un avenir meilleur. Ne nous décourageons surtout pas par la situation, gardons en tête que nous pouvons réussir et atteindre nos objectifs malgré tout. D’ailleurs, cette crise est aussi une opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances. Au final, tout dépend de nous, de notre persévérance et de notre détermination. Tôt ou tard, CE SERA NOTRE VICTOIRE. #restonsprudents #staysafe