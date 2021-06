Environnement – L’ opération de collecte de bouteilles en PET lancée

C’est lors de la journée mondiale de l’environnement que la population tananarivienne est invitée à rapporter des bouteilles en PET dans le cadre du KopaKelatra. Il s’agit d’une opération de renforcement de la préservation de l’environnement et les bouteilles en PET usagées sont concernées par cette opération de collecte. Pour la journée du 5 juin, des bacs seront mis en place au niveau de quelques points.

Des animations seront déployées sur huit points de collecte, dont quatre magasins Leader Price à Ambatobe, Ankorondrano, Andranomena, Tanjombato et des magasins Jumbo Score à Talatamaty, Ankorondrano et Digue et à Ivandry au niveau de la Station. Les animateurs sur les points de collecte assureront le compactage sur place des bouteilles ramenées par les participants. Pour encourager les participants, pour dix bouteilles, des cadeaux seront distribués.