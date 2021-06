Commune urbaine d’Antananarivo – 650 000 dollars pour améliorer les bidonvilles

Les habitants de quatre fokontany de la capitale vont voir leurs espaces de vie s’améliorer grâce au Programme Participatif d’Amélioration des bidonvilles ou PPAB. Il s’agit d’un programme de l’État malgache avec UNHABIT, en collaboration avec l’Union Européenne e t l’Afrique Caraïbes Pacifique (ACP), le financement du programme est d’une valeur de 650 000 dollars. Durant la première phase du programme, une enquête a été effectuée pour connaître les bidonvilles et les conditions de logement dans la capitale, à Morondava et Manakara.

Ces trois villes ont été considérées comme pilotes. « Le projet a débuté depuis l’année 2008, nous sommes actuellement dans la phase 3. Quatre fokontany sont concernés par ce projet dans la ville d’Antananarivo. Il s’agit du fokontany Manarintsoa, Isotry Afovoany, Manarintsoa Afovoany et Andavamamba Anatihazo », explique Niry Rasamoelimihamina, directeur de l’Urbanisme et du développemen t (DUD ) auprès de la CUA. Le programme sera axé sur l’amélioration de l’infrastructure dans ces zones bénéficiaires. Il s’agit par exemple d’infrastructures publiques comme les centres de santé.

Participatif

« Il a été projeté que dans le cadre de ce programme, une réhabilitation du centre de santé de base sera effectuée. Il pourrait s’agir d’une dotation de matériel dans la prise des malades au niveau de ce centre », enchaîne le responsable. Par ailleurs, le côté assainissement est le plus souligné dans ce programme, selon les explications. « Dans les première et la deuxième phases du programme, des projets « lalan-kely » ont été mis en œuvre. Il y a également l’assainissement de la canalisation et de la berge du canal Andriatany», souligne-t-il. Ces quartiers bénéficiaires font partie des quartiers où la précarité des logements est monnaie courante pour les habitants. La promiscuité des maisons d’habitation, les zones d’habitation ne respectent pas les normes.Compte tenu du programme d’intégration de la population locale, sa participation est intégrée dans le programme. « Les habitants de ces quatre quartiers sont appelés à participer à la mise en œuvre du programme. Nous partons des besoins de ces fokontany puis nous essayons de les identifier», conclut le responsable.