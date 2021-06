Affaire de trafic d’organes – Toliara II : Les auteurs en liberté provisoire

Le meurtre d’un enfant et dont les organes ont été enlevés le 9 avril dernier dans la commune d’Ambohimahavelona, district de Toliara II, a tourné court. Huit personnes devraient normalement répondre de leurs actes derrière les barreaux mais jusqu’ici seules trois sont en prison. Il s’agit principalement de deux autres enfants et un adulte, un autre enfant qui a piégé la victime dans les bois et les deux autres, ayant participé à sa mort, en lui fracassant la tête et en lui enlevant ses organes.

Le « kabary » devant le Dinabe a conduit au paiement de quelques 18 millions d’ariary à la famille de la victime et la traduction des auteurs devant le tribunal. La famille n’a pas reçu la totalité du montant et le reste des auteurs sont en liber té provisoire. Ces auteurs ont pourtant participé à l’action et à la dissimulation des complices à Toliara, Milenaka et dans la commune de Manorofify. Une réunion sur le renforcement de la sécurité en milieu rural dans le district de Toliara II s’est tenue hier à la région Atsimo Andrefana.

« Les chefs fokontany, les maires, les forces de l’ordre, le député élu à Toliara II et moi même ont revu des approches de lutte contre l’insécurité. Il a été entre autres décidé de remettre sur la table les affaires laissées en froid qui devraient être portées devant le Dinabe et dont le kabary devrait être exécuté» explique, Vonjy Bototsako, chef de district de Toliara II. Cette affaire de tuerie d’enfant à Ambohimahavelona ne sera pas en reste.