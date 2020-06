Tests – Trente-huit tests en attente des résultats

Le Préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a déclaré mardi dernier, que trente-huit autres tests PCR ont été effectués pour des missionnaires à Mahajanga, dernièrement.

« On attend les résultats de ces tests. Pour le moment, on continue de contrôler et de sensibiliser la population sur les gestes barrières et la distanciation sociale et surtout le port obligatoire de masque, surtout dans les lieux publics. L’on passera aux sanctions plus tard et l’application de travaux d’intérêt général si les récalcitrants refusent d’obéir. Les plages sont interdites et le couvre-feu doit être respecté », a-t-il déclaré.

L’état d’urgence sanitaire est encore de rigueur et maintenue à Madagascar et les mesures sanitaires restent appliquées à Mahajanga.

Pour la commune urbaine de Mahajanga, une nouvelle organisation est désormais appliquée pour toute personne étrangère venant de toutes les autres régions entrant à Mahajanga désormais. Un résultat du test PCR doit être présenté obligatoirement, sinon, une mise en quarantaine sera imposée.

Le port de masque est désormais obligatoire au niveau des marchés principaux de Mahajanga.