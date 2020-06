Taekwondo – Mondial en ligne : Madagascar sera de la partie

Innovation de la saison. Avec un calendrier chamboulé par la pandémie du coronavirus, les instances sportives internationales et nationales font de leur mieux pour trouver des solutions et d’autres moyens pour éviter la saison morte. Nombreuses sont depuis quelques semaines les formations qui se font à distance pour plusieurs disciplines, pour ne citer que le basketball, le rugby, le football et le taekwondo.

Si l’instance européenne de taekwondo WT (World Taekwondo) a organisé la toute première édition du championnat international open de poomsae en ligne au début mai, le World Inter­national taekwondo Council (WITC) concocte également les championnats du monde de tul (Online pattern world championships). C’est la compétition technique pour l’international taekwondo fédération (ITF). Madagascar WITC a publié officiellement sur facebook ce mercredi la confirmation de la tenue du premier Mondial en ligne, programmé le 25 juillet.

Cette instance nationale a déjà annoncé officieusement la nouvelle au début mai. Les catégories concernées sont reparties en deux groupes, entre autres l’open juniors de 5 à 17 ans et les adultes avec les vétérans, de ceinture jaune 8e kup au 6e dan ceinture noire. L’envoi des vidéos peut se faire entre le 1er juin et le 19 juillet. Les résultats seront publiés le 25 juillet.

«La compétition est ouverte à tous les pratiquants compétiteurs de tul dans le monde. L’inscription peut se faire en individuel ou au nom du club ou aussi de l’association, affiliés à l’instance nationale ou fédérale », peut-on lire au dernier paragraphe de la publication du Madagascar WITC.