Subvention covid-19 – Une pluie de financement pour les sociétés civiles et ONGs

Une manne européenne est tombée hier et avant-hier entre les mains des organisations de la société civile ainsi que des groupements d’Organisations Non Gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La France, par le biais de l’Agence Française de Développement, a octroyé au gouvernement, à travers le ministère de la Justice, un financement de cinq millions d’euros pour la société civile.

Tandis que l’Union Euro­péenne vient d’octroyer un don de trois millions d’euros pour soutenir des projets portés par des groupements d’Organisations Non Gouvernementales internationales et malgaches. Le don français se concrétise sous la forme d’une convention qui durera un quinquennat. « Ce projet comporte deux composantes. La première, d’un montant de quatre millions et demi d’euros, est destinée au financement des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile (OSC), après un appel à projet à lancer par le ministère de la Justice pour les besoins essentiels de l’administration pénitentiaire. Quant à la deuxième, financée à hauteur de cinq cent mille euros, elle est dédiée au ministère de la Justice pour le pilotage, la coordination et le suivi-évaluation des activités du programme » détaille l’Agence Française de Développement.

Le don de l’Union Euro­péenne se concentre surtout sur l’action contre la faim ainsi que l’impact économique et social de la pandémie sur les populations vulnérables.