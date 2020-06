Épidémie – Alakamisy franchit la barre de trente cas

Le nombre des personnes infectées par le virus de Covid-19 s’accroît à Alakamisy Atsimondrano. Une ambulance est venue récupérer trois personnes dans cette commune, hier en fin d’après midi, pour les conduire dans un lieu de prise en charge des victimes de cette maladie. La veille, dix huit personnes sont montées dans des ambulances. Treize sont parties en fin d’après-midi. Ces ambulances ont fait des allers et venues jusqu’à 22 heures, pour récupérer cinq autres individus, selon le rapport du maire de la commune d’Alakamisy, Jean Christian Rakotobe Andrianaivo.

Avec ces vingt-et-un cas conduits à l’hôpital en l’espace de 24 heures, Alakamisy franchit la barre de trente cas confirmés. Entre 24 mai et 4 juin, trente quatre habitants de cette commune sont détectés avec le virus, d’après toujours ce maire. « Ce sont, en général, des personnes de la même famille. Les frères et les sœurs du premier cas détecté dans notre village et leur famille », renchérit la source. Des employés de ces individus seraient, également, contaminés.

Le district d’Atsimondrano enregistre le plus grand nombre de cas actifs, après Toamasina I, Moramanga ou encore Antananarivo-ville, actuellement. Ce chiffre pourrait, encore, augmenter. Des familles sont suivies par des agents de santé, certaines sont en attente des résultats des prélèvements, d’autres vont encore passer aux tests de diagnostic.